Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google pode estar planejando adicionar um recurso de lixo ao Android - algo normalmente visto apenas em sistemas operacionais de desktop. Quer você chame isso de lixo, lixeira ou (se você for um usuário do Windows) lixeira, parece que o Android 12 pode chegar ainda este ano com uma maneira de você jogar fora e reciclar arquivos.

O XDA-Developers está vasculhando o código do Android 12 para encontrar recursos ainda a serem anunciados, possivelmente enterrados na próxima atualização do sistema operacional móvel . E o último pedaço suculento que ele descobriu é uma linha no aplicativo Configurações principal para "Lixo" (encontrado em Configurações> Armazenamento). Aparentemente, quando você toca em Lixo, o Android 12 exibe uma caixa de diálogo informando quanto armazenamento os arquivos excluídos estão ocupando em seu sistema, e isso permitirá que você esvazie seu lixo.

Em outras palavras, funciona como o lixo encontrado em sistemas operacionais de desktop, como Windows ou MacOS . Mas, antes que você fique animado, vamos voltar um pouco.

O Android 11 tem uma API de lixo que os aplicativos podem aproveitar para ocultar arquivos, em vez de excluí-los totalmente. O fato é que poucos aplicativos usam o recurso, embora o Google pareça estar pronto para suportá-lo no aplicativo Files do Google. Não há uma maneira de recuperar arquivos descartados na iteração atual do recurso, e as configurações de lixo do Android 12 que o XDA encontrou também não apontam para uma opção de recuperação de todo o sistema. Mas aplicativos de gerenciamento de arquivos individuais, como o Google Files, podem oferecer isso.

Portanto, não está claro se o Android 12 ou o aplicativo Arquivos do Google ou ambos suportarão o lixo e a recuperação. Mas com o I / O definido para maio , esperamos aprender mais em breve.

Escrito por Maggie Tillman.