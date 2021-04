O redesenho do Android Fast Pair é oficial, suporta mais de 100 dispositivos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou que sua interface Fast Pair redesenhada para telefones Android é oficial e lançada com suporte para mais de 100 produtos diferentes.

Isso significa que quando você emparelhar um par compatível de fones de ouvido, fones de ouvido ou até mesmo um smartwatch ou rastreador de fitness, uma janela pop-up atraente aparecerá na tela do telefone com um simples botão Conectar para o emparelhamento.

Esta é uma abordagem muito semelhante à interface de emparelhamento dos AirPods da Apple, que aparece sempre que você vai configurar um novo produto com o chip H1 dentro.

A diferença aqui, no entanto, é que ao contrário do método da Apple, que só é suportado pelos produtos Apple AirPods e Beats , o do Google aparecerá para produtos de áudio e vestíveis de várias marcas.

Com a implementação dessa interface Fast Pair reprojetada, isso significa que sua experiência de emparelhamento com fones de ouvido é muito mais simples.

Você não precisará mais mergulhar em suas Configurações para emparelhá-los manualmente. E, embora o Fast Pair já exista há um bom tempo , ter essa interface grande significa que é improvável que você a perca, ao contrário de antes, onde muitas vezes parecia apenas uma notificação regular aparecendo no topo da tela.

Como um bônus, ele também vincula os dispositivos a dispositivos Android usando a mesma conta do Google. O sistema do Google oferecerá suporte a fones de ouvido de empresas como JBL e Sony, entre muitas outras.

Escrito por Cam Bunton.