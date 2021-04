Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google negou relatos de cancelamento do lançamento de seu próximo telefone, o Pixel 5a 5G.

Na sexta-feira, a Android Central afirmou que o Pixel 5A havia sido cancelado. Leaker Jon Prosser , que tem um histórico bastante misto, também afirmou que a empresa cancelou o telefone devido à falta de chips. No entanto, o Google negou rapidamente esses relatórios, dizendo ao The Verge : "O Pixel 5a 5G não foi cancelado. Ele estará disponível no final deste ano nos EUA e no Japão e anunciado de acordo com quando o telefone de uma série do ano passado foi lançado."

Embora o Google tenha anunciado o Pixel 4a em agosto de 2020 e o Pixel 4a 5G e Pixel 5 em outubro de 2020, rumores sobre outro smartphone Pixel têm circulado há meses. Houve até algumas sugestões de que poderíamos ver o Pixel 5a 5G no Google I / O nesta primavera.

Com base nos primeiros vazamentos, parece que o Pixel 5a 5G poderia seguir um design muito semelhante ao do Pixel 4a 5G e Pixel 5. Pensa-se que oferecerá um corpo de policarbonato, com uma caixa de câmera quadrada no canto superior esquerdo, muito parecido com o Pixel 4a 5G. Ele também pode apresentar um display FHD + de 6,2 polegadas, duas câmeras traseiras e um conector de fone de ouvido. O Pocket-lint tem um guia detalhado que completa todos os vazamentos e rumores existentes no dispositivo.

Ofertas do primeiro dia da Amazon US 2021: aqui é onde apresentaremos todas as grandes ofertas do primeiro dia da Amazon US Por Maggie Tillman · 10 Abril 2021

Lembre-se de que o Google também está desenvolvendo um telefone carro-chefe para o final deste ano. Pensado para ser chamado de Pixel 6 , poderia ser dobrável.

Escrito por Maggie Tillman.