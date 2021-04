Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo carro -chefe do Google Pixel virá com um sistema GS101 “Whitechapel” projetado pelo Google em um chip.

9to5Google afirmou que o Google está desenvolvendo dois telefones com um processador "GS101" baseado em Arm. Um dos telefones provavelmente será o Pixel 6 , mas ambos os aparelhos seguirão o Pixel 5 do ano passado e um Pixel 4A 5G. Tenha em mente que os rumores de um SoC do Google já existem há mais de um ano, conforme a Axios relatou pela primeira vez que o Google estava considerando chips internos para seus dispositivos Pixel e Chromebook.

O XDA relatou que o chip GS101 do Google apresentará uma “configuração de três clusters com uma TPU (Unidade de Processamento de Tensor)” para aplicativos de aprendizado de máquina. A Axios também afirmou no ano passado que o Google planeja preparar seu chip para a tecnologia ML do Google.

O SoC do Google também pode ter um chip de segurança integrado, semelhante ao chip Titan M que o Google lançou há alguns anos.

O chip GS101 para a linha 2021 Pixel é pensado para ser o primeiro silício do projeto Whitechapel do Google. 9to5Google disse que encontrou referências a um codinome “Slider”, que apontava para os SoCs Exynos da Samsung usados em smartphones Galaxy fora dos Estados Unidos. Isso nos faz pensar se a Samsung está envolvida na fabricação - algo que a Axios também relatou no ano passado.

Será interessante ver se o chip GS101 se concretiza e se melhora a velocidade, o desempenho e a vida útil da bateria no Android e na linha de Pixel. De qualquer forma, suspeitamos que levará algumas gerações para que o Google aperfeiçoe seus chips.

Escrito por Maggie Tillman.