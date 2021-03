Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um beta do Android 12 parece ter vazado um novo recurso, possivelmente chegando ao próximo smartphone do Google .

De acordo com o desenvolvedor kdrag0n, ele supostamente inclui evidências de que o Google está planejando um scanner de impressão digital sob exibição para o Pixel 6. Ele notou uma referência a UdfpsControllerGoogle no código da segunda visualização do desenvolvedor Android 12, que é uma versão beta do software para desenvolvedores. O Android 12 é a próxima grande atualização do Android, mas não é esperado até o final deste ano.

O "Udfps" é para "scanner de impressão digital sob exibição". Ele foi mencionado como parte de um caminho com.google.android.systemui, que, como o XDA Developers afirmou, sugere que está sendo desenvolvido para um telefone Pixel, especificamente. Não é simplesmente uma indicação de suporte oficial para scanners sub-display no Android 12. Dito isso, como o recurso está enterrado no código beta, ele nunca poderia vir a ser realizado.

Embora o Google não tenha garantia de lançar seu próximo telefone Pixel com um leitor de impressão digital sob o display, uma prévia do desenvolvedor Android 12 também sugeriu que os telefones Pixel oferecerão suporte a uma maneira de desbloquear dispositivos que usam reconhecimento facial e um leitor de impressão digital sob a tela.

O Android 12 provavelmente não será lançado para os consumidores até setembro de 2021, então suspeitamos que muitos outros recursos futuros surgirão dos betas nos próximos meses, talvez até mais uma prova de um leitor de impressão digital sob exibição.

