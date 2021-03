Google Pixel 5a pode chegar em 11 de junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Pixel 5a já foi objeto de alguns rumores este ano e agora parece que podemos ter uma data para seu lançamento, se o último vazamento for para ser acreditado.

O vazamento vem de Jon Prosser , que não tem o histórico mais confiável, embora tenha acertado algumas vezes no passado. Prosser tweetou dizendo que novos Pixel Buds estavam chegando em meados de abril, e um novo telefone do Google estava agendado para 11 de junho de 2021.

Mais tarde, ele acompanhou seu tweet inicial dizendo que sua fonte havia confirmado que o novo telefone do Google mencionado era o Pixel 5a, o que é lógico, embora o Pixel dobrável também esteja circulando pelos rumores.

A fonte confirmou e acompanhou:



O dispositivo Pixel que chegará em 11 de junho é o Pixel 5a. https://t.co/vBWFomSjvW - Jon Prosser (@jon_prosser) 9 de março de 2021

Prosser não revelou mais nada sobre o Pixel 5a no tweet, embora vazamentos anteriores sugerissem que o dispositivo seguirá um design semelhante ao Pixel 4a 5G e Pixel 5 . Ele afirma ter a mesma tela Full HD + de 6,2 polegadas do Pixel 4a 5G e a mesma câmera, que também é a mesma do Pixel 5.

Não houve muitas informações sobre o hardware ainda, mas esperaríamos pelo menos 6 GB de RAM e pelo menos 128 GB de armazenamento. Com o Pixel 4a 5G e o Pixel 5 executando o processador Qualcomm Snapdragon 765G, pode ser que o Pixel 5a execute o sucessor daquele, que ainda não foi oficialmente anunciado, mas vazou como Qualcomm Snapdragon 775 .

Se Prosser estiver certo e junho for o mês de lançamento do Google Pixel 5a, esperamos que os rumores aumentem nos próximos meses. Por enquanto, você pode ler nosso boato sobre o Pixel 5a para a história até agora.

Escrito por Britta O'Boyle.