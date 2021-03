Lançamento de novo recurso do Google Pixel: tudo na atualização de março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google atualiza regularmente sua família de smartphones Pixel com os chamados "lançamentos de recursos", e o mais recente para março de 2021 acaba de chegar, trazendo a capacidade de acessar e compartilhar gravações de áudio facilmente, uma nova maneira de usar o aplicativo Pixel Camera subaquático, novos papéis de parede e muito mais.

Registrador compartilhável

Tire fotos subaquáticas com Kraken

Gboard Smart Compose

Pixel Stand ajuda você a dormir

Papéis de parede do Dia Internacional da Mulher

Monitoramento cardíaco e respiratório do Google Fit

Acima está uma lista rápida de tudo o que há de novo no lançamento de recursos do Pixel de março. Leia abaixo uma explicação detalhada sobre o que esses novos recursos incluem:

O aplicativo Gravador do Pixel agora pode fazer backup automaticamente para o Google Drive, o que também significa acesso de vários dispositivos por meio de um novo aplicativo recorder.google.com (gravações do aplicativo Gravador em seu Google Pixel aparecerão lá). Anteriormente, era necessário fazer upload manualmente usando a planilha de compartilhamento, e as gravações anteriores não podiam ser transferidas para novos ou outros telefones. Lembre-se de que o aplicativo Gravador ainda funciona apenas em inglês.

Para mais informações sobre como funciona o gravador, consulte g.co/pixel/recorder .

Os telefones Pixel agora funcionam com o invólucro universal para smartphones Kraken Sports (KRH04 ou KRH03) para fotos subaquáticas.

Esta caixa dá a você, de acordo com o Google, a capacidade de “capturar os mesmos tipos de imagens de alta qualidade que eles estão acostumados a ver acima da água, e fazer isso embaixo dágua sem as câmeras e caixas pesadas que os motoristas de mergulho tradicionalmente usam” . co / pixel / diveconnector para mais informações.

Após o lançamento no Gmail e no Documentos, a Composição inteligente agora está oficialmente disponível no Gboard para aplicativos de mensagens selecionados. O recurso baseado em aprendizado de máquina ajuda você a completar frases enquanto escreve, sugerindo frases e reduzindo possíveis erros de digitação. Basta deslizar a barra de espaço para aceitar sugestões. O Smart Compose atualmente só funciona nos Estados Unidos e está limitado ao inglês.

O Pixel Stand está recebendo uma atualização para adicionar uma nova tela de hora de dormir e prompts redesenhados para ajudá-lo a “adormecer facilmente”. Este recurso está disponível em smartphones Pixel com capacidade de carregamento sem fio: Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL e Pixel 5.

Pixel está adicionando novos papéis de parede ilustrados pela dupla espanhola Cachetejack. Todos os papéis de parede enfocam a "força e transformação das mulheres". Você pode encontrá-los na seção “Cultura com curadoria”, apresentada no mês passado para o Mês da História Negra, nos papéis de parede do Google. Existem três origens.

O Google está atualizando seu aplicativo Fit nos telefones Pixel com monitoramento cardíaco e respiratório.

Basicamente, o aplicativo Fit usará sua câmera para medir sua frequência respiratória, monitorando a subida e a descida de seu tórax. Ele também acompanhará sua frequência cardíaca observando as mudanças de cor da ponta do dedo à medida que o sangue passa por ele. Ciência! Mas o Google alertou que sua nova tecnologia de monitoramento de frequência cardíaca e respiratória não deve ser usada para avaliar ou diagnosticar condições médicas.

Confira a postagem do blog do Google para mais detalhes. Esta página de suporte também fornece mais detalhes sobre como obter atualizações do Android para telefones Pixel.

Escrito por Maggie Tillman.