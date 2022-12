Telefone dobrável Google Pixel: O que dizem os rumores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Continua havendo discussões sobre a possibilidade de um Pixel dobrável do Google.

Com os telefones dobráveis vistos como a próxima grande coisa, não é surpresa que as marcas estejam interessadas em onde a tecnologia pode nos levar, com uma corrida para quebrar esta seção do mercado que amadurece rapidamente.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Pixel dobrável.

Como será chamado?

Embora muitos tenham se referido a ele como o Google Pixel Fold, um relatório sugeriu que o dispositivo provavelmente será chamado de Pixel Notebook.

Também vimos uma série de nomes de código apresentados, incluindo Passaporte, Pipit, Felix e Logbook.

Nesta fase, estes são apenas rumores e só saberemos com certeza quando o Google decidir anunciar.

Data de lançamento do Pixel Dobrável

T4 2021 originalmente sugerido

Pode ser agora o 1º trimestre de 2023, ou maio de 2023.

Em dezembro de 2020, Ross Young da DSCC - que tem uma boa reputação relatando em próximos movimentos de exibição - sugeriu que veríamos algo do Google na segunda metade de 2021. Mais atrás, em agosto de 2020, 9to5Google informou sobre um vazamento interno de documentos alinhando um dispositivo codinome Passport, que foi destacado como dobrável, com um lançamento do quarto trimestre de 2021.

Em junho de 2021, foi então reivindicado que a produção para a tela deveria começar em outubro e seria fornecida totalmente montada para o Google lançar um telefone até o final do ano. O Google anunciou o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro em 19 de outubro, mas o evento não incluiu um Pixel dobrável.

Ross Young então sugeriu que o Google não lançou o dispositivo dobrável por causa das pressões do mercado.

Más notícias para aqueles que esperam pelo Google Pixel Fold. Ouvimos dizer que cancelaram pedidos de peças e decidiram não trazê-lo ao mercado como indicado na última DSCC Weekly Review. Veja o trecho do blog em https://t.co/EVmWKcgi2c. @DisplaySupply pic.twitter.com/2P5lFW09Pt- Ross Young (@DSCCRoss) 15 de novembro de 2021

Em fevereiro de 2022, Young alegou então que o Pixel dobrável estava de volta aos trilhos com a produção de displays, que deveria começar no 3º trimestre de 2022 para um lançamento no 4º trimestre de 2022, e mais especificamente em outubro. Isto sugeriu que o Pixel dobrável poderia ser lançado junto com o Pixel 7, embora em maio de 2022, The Elec alegou que o dispositivo tinha sido adiado novamente.

Agora, o analista afirma Q1 2023, mas outros estão apontando para maio de 2023, incluindo um roteiro vazado. Com outros vazamentos mostrando suporte ao Android 13, bem como pontuação de benchmarking, um lançamento iminente está parecendo mais provável do que nunca.

Projeto

Possivelmente 158,7mm x 139,7mm x 5,7mm

A patente revela uma tela dobrável/dobrável

Renders baseados em fotos vazadas nos dão uma boa idéia do design

Não tem havido muitos vazamentos firmes do design do telefone, mas uma patente registrada em 2021 (e publicada em 2022) revela que o Google está procurando construir um modelo dobrável interno como a série Galaxy Z Fold da Samsung.

Parece muito provável que - se o Google lançar um telefone dobrável - esta é a forma que ele assume. Certamente, as mudanças de software no Android oferecem maior suporte para telefones dobráveis e displays maiores, de modo que algo que se dobra para ser bem grande pareceria lógico.

Jon Prosser, um leaker experiente, supostamente viu fotos do dispositivo não liberado e fez rastros para proteger sua fonte. Estes renders suportam o fator de forma Galaxy Fold-style, e mostram um choque de câmera não muito diferente do Pixel 7 Pro.

A OnLeaks está muito confiante em seus próprios produtos, que mostram um design quase idêntico aos compartilhados por Jon Prosser.

Manhã #FutureSquad! Posso finalmente confirmar que este é realmente o #Google #PixelFold! (vídeo 360° + crocante 5K renders)



Além disso, hoje eu revelo exclusivamente seu tamanho de exibição principal e de cobertura, bem como suas dimensões gerais.



Em nome de @howtoisolve https://t.co/tJK5f5QkKq pic.twitter.com/uFWCZoTday- Steve H.McFly (@OnLeaks) 8 de dezembro de 2022

Mostrar

Visor interno de 7,69 polegadas, 5,79 polegadas de tampa

Display Samsung fornecido

120Hz, LTPO

Para qualquer telefone dobrável, o visor é obviamente a peça central. Aqui é onde temos um pouco mais de informação, com um tamanho de 7,69 polegadas informado para o dispositivo original do Passaporte.

Originalmente pensou-se que a Samsung Display estaria fornecendo este painel AMOLED flexível, e nesse tamanho - é o mesmo que o Galaxy Z Fold 2 - pensamos que seria uma pasta estilo livro, em vez de um telefone de folhear. Acredita-se que seja dobrável, ou seja, o visor dobrado está no interior do dispositivo.

Também foi dito que a tela será uma tela LTPO e oferecerá uma taxa de atualização de 120Hz, que é o que no sucessor do Z Fold 2 na Galáxia Z Fold 3.

Tem sido afirmado que enquanto a tela principal terá o mesmo tamanho da Galaxy Z Fold 4, a Pixel Fold terá uma tela de cobertura menor de 5,79 polegadas, em comparação com os rumores de 6,19 polegadas. Para corroborar esses rumores, uma patente depositada pelo Google e publicada em agosto de 2022 revela que o Google tem planejado um telefone dobrável com uma câmera na moldura da tela principal.

Além disso, não sabemos muito. Não houve nenhuma menção à resolução ou qualquer outra coisa - e o Google pode muito bem ter mudado completamente de direção neste dispositivo.

Hardware

Chip Tensor do Google

12GB DE RAM

Com todo este projeto sendo um pouco incerto no momento, não é surpreendente que haja uma real falta de informação sobre o hardware que este telefone pode ter. Entretanto, um alegado relatório do Geekbench para o Google Felix - um nome de código que se pensa estar associado ao Pixel dobrável - deu uma leitura sugerindo que é o Tensor do Google.

Na verdade, o Android 13 aparentemente revela que o Pixel Fold - novamente com o nome 'Felix' - é alimentado pelo chipset Tensor de segunda geração. Esse é o hardware interno do Google encontrado no Pixel 7 e você pode ler mais sobre o chip em nosso recurso de explicação.

Faria sentido para o Google usar seu próprio hardware em qualquer dispositivo que estivesse construindo, e a RAM de 12GB relatada por esse relatório Geekbench é a mesma que a Pixel 7 Pro. É claro que o relatório inteiro poderia ser falso - ou poderia ser um dispositivo de engenharia em vez de um produto de consumo, mas é o melhor que temos para continuar por enquanto.

Câmeras

Câmera principal de 50MP

12MP ultrawide

10MP telefoto zoom

Frente 8MP?

Digamos que Pixel e as pessoas pensem imediatamente na câmera. Enquanto os telefones Pixel nos deram excelentes câmeras, a maior parte do trabalho árduo é impulsionado pela IA - é a fotografia computacional que passa, e não o hardware.

Ainda assim, se os rumores forem falsos, o sistema de câmeras pode acabar por estar lá em cima com o que você encontrará no Pixel 7 Pro. Isso significa um sistema de câmera triplo com uma câmera primária unida por um zoom de telefoto e um ultrawide.

Um boato - com informações encontradas no Android 13 - revela que pudemos ver um IMX787 de 50 megapixels na câmera principal, um IMX386 de 12 megapixels no ultrawide e um sensor Samsung de 10 megapixels na lente de zoom. Isto vai contra a suposição de que poderíamos ver um sistema do tipo Pixel 5. Em vez disso, parece que o Google está fazendo all-in no hardware da câmera, o que é bastante excitante.

Dobrando os rumores e vazamentos do Pixel: Qual é a história até agora?

Aqui está tudo o que aconteceu até agora na história do futuro Pixel dobrável do Google.

23 de dezembro de 2022: O roteiro vazado revela planos para o Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 e mais

Um roteiro - publicado pela Android Authority com informações de fontes anônimas - sugere que o Google lançará o Pixel Fold e o Pixel 7a por volta de abril ou maio de 2023, quando esperamos que a E/S do Google ocorra.

8 de dezembro de 2022: Este Google Pixel Fold tem todas as especificações e faz com que você precise

O Google espera lançar um telefone dobrável próprio no próximo ano e um vazamento nos deu uma ótima olhada no que o Pixel Fold terá a oferecer.

6 de dezembro de 2022: o Google Pixel Fold supostamente atinge o GeekBench

Embora a marca ainda não tenha reconhecido oficialmente o dispositivo, ele pode já ter aparecido no popular banco de dados de benchmarking entre plataformas, o GeekBench.

14 de novembro de 2022: Este é o Pixel Fold do Google ... provavelmente

O Leaker Jon Prosser afirma ter visto fotos do dispositivo, com renders criados para ajudar a proteger sua fonte.

17 de outubro de 2022: O vazamento do visor do Pixel Fold oferece mais informações telefônicas benevolentes

Um novo vazamento pode ter acabado de nos dar nossas informações mais claras até agora sobre o que as exibições do Pixel Fold oferecerão, um lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2023.

7 de outubro de 2022: o Pixel Dobrável do Google agora é notícia para um lançamento do primeiro trimestre de 2023.

O rumor de que o telefone dobrável Google Pixel poderia chegar nos primeiros três meses de 2023, de acordo com um tweet do analista Ross Young.

12 de setembro de 2022: Detalhes do telefone dobrável Pixel encontrados no Android 13

Android 13, que começou sua implementação, revela detalhes do smartphone dobrável planejado do Google

26 de agosto de 2022: A patente revela o desenho do Galaxy Fold-like

Uma patente - apresentada pela primeira vez em 2021 - revela como o Google pretendia projetar a dobradiça e incorporar uma câmera de auto-fidelidade na moldura de sua tela dobrável.

26 de maio de 2022: Pixel dobrável do Google atrasado, novamente

O Elec informou que as pessoas familiarizadas com o assunto alegaram que o telefone Pixel dobrável foi adiado novamente, pois o Google ainda não está satisfeito.

4 de maio de 2022: o telefone dobrável do Google terá tamanho de tela interna semelhante ao do Z Fold 4

Ross Young afirma que o Pixel dobrável terá aproximadamente o mesmo display interno que o Samsung Galaxy Z Fold 4, mas um display de cobertura menor.

O Z Fold 4 e o Google dobrável terão displays dobráveis de tamanho semelhante, mas o display de cobertura do Google será um pouco menor a 5,8". Isto deve significar que terá uma relação de aspecto mais ampla que a Samsung 6,19" Dobra 4. Ouça mais em nossa conferência na próxima semana - Ross Young (@DSCCRoss) 2 de maio de 2022

15 de fevereiro de 2022: O Pixel dobrável do Google está de volta ao caminho certo para um lançamento em 2022?

ARoss Young tweeted alegou que o painel de exibição Pixel dobrável deveria entrar em produção no 3º trimestre de 2022 para um lançamento no 4º trimestre de 2022. Ele então alegou nas respostas ao tweet que provavelmente seria um lançamento em outubro e que a tela seria menor do que a do Galaxy Z Fold 3.

17 de janeiro de 2021: Espera-se que o próximo telefone dobrável do Google seja chamado de Pixel Notepad

Uma fonte disse ao 9to5Google que o próximo dispositivo será chamado de Pixel Notepad e que se espera que custe menos do que o Galaxy Z Fold 3.

7 de janeiro de 2021: O telefone Pipit dobrável do Google passa pelo Geekbench, deixando um rastro de especificações a serem consideradas

Um telefone passou pelo Geekbench alegando ser o Pipit, o codinome reportado para o telefone dobrável do Google.

16 de novembro de 2021: O Google Pixel Fold foi cancelado?

Afirma-se que o Google decidiu não lançar o telefone dobrável por causa da forte concorrência do mercado.

5 de novembro de 2021: O Pixel dobrável do Google esperava 2022, com a câmera principal Pixel 5

Há rumores de que o Google está trabalhando em um smartphone Pixel dobrável chamado Pipit e um relatório da 9to5Google afirma que ele chegará em 2022 e apresentará a câmera principal do Pixel 5.

5 de outubro de 2021: Será este o aspecto do telefone Pixel dobrável?

Tomando o Pixel 6 do Google como inspiração, alguns tipos criativos imaginaram como poderia ser um Pixel dobrável.

20 de setembro de 2021: O telefone dobrável do Google, codinome Passport, ainda está no caminho certo para o lançamento em 2021

Evan Blass, leaker confiável, afirmou que uma fonte confiável confirmou que o Passport - o Pixel dobrável do Google - será lançado em 2021.

Ouvi de alguém que confio que o Pixel dobrável -- codinome: Passport, marca de varejo: desconhecido -- será lançado antes do final do ano. Aparentemente eles estão trabalhando neste dispositivo há mais de dois anos, e se o P6 for alguma indicação, valerá a pena dar uma olhada - E (@evleaks) 20 de setembro de 2021

20 de setembro de 2021: O código Pixel dobrável em potencial com o nome de Jumbojack aparece em código

Um relatório do 9to5Google faz referência a um dispositivo codinome Jumbojack que apareceu em detalhes para futuras versões do Android, sugerindo que o Google poderia estar trabalhando em um segundo dispositivo dobrável.

19 de agosto de 2021: O Pixel dobrável provavelmente vai ser atrasado afinal de contas

Um novo relatório indica que o Google muito provavelmente estará adiando a data de lançamento de seu Pixel dobrável até algum momento em 2022.