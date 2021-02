Telefone dobrável Google Pixel: o que dizem os rumores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve um aumento na discussão sobre a possibilidade de um Pixel dobrável do Google.

Com os telefones dobráveis vistos como a próxima grande novidade, não é surpresa que as marcas estejam interessadas em onde a tecnologia pode nos levar, com uma corrida para quebrar essa (atualmente) nova seção do mercado.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Pixel dobrável.

Até agora, não houve sugestões de um nome para qualquer dispositivo dobrável do Google. Houve sugestões do Pixel 6 - o que seria esperado em uma linha do tempo incremental de dispositivos - e houve algumas sugestões de um Pixel 6 XL, após a expansão do software Android voltado para telefones maiores.

Atualmente, não há como saber como pode ser chamado. O Google Pixel Fold soa bem, mas o Google Pixel 6 Fold tem a estranheza que você esperaria de nomes de produtos de grandes marcas.

Q4 2021 sugerido

Tem havido uma série de rumores sugerindo que o Google vai lançar um dispositivo dobrável no final de 2021.

Em dezembro de 2020, Ross Young da DSCC - que tem uma reputação muito boa em relatórios de movimentos de exibição futuros - sugeriu que veríamos algo do Google no segundo semestre de 2021.

Mais atrás, em agosto de 2020, o 9to5Google relatou um vazamento de documento interno alinhando um dispositivo com o codinome Passaporte, que foi destacado como dobrável, com um lançamento no quarto trimestre de 2021.

O Google normalmente anuncia os dispositivos em um evento de hardware Made by Google. Isso geralmente ocorre no final de setembro ou início de outubro, embora 2020 tenha jogado uma bola curva e perturbado um pouco os padrões normais.

Atualmente, tudo aponta para o lançamento de um dispositivo dobrável pelo Google no final de 2021.

Nada foi dito sobre o design que este dispositivo pode ter. Não houve vazamentos, rumores e sugestões.

Não sabemos se é um dispositivo de dobradura tipo concha ou livro, embora os rumores do tamanho da tela sugiram que será estilo livro, semelhante aos modelos Galaxy Z Fold.

Certamente, as mudanças de software no Android fornecem maior suporte para telefones dobráveis e dispositivos maiores, então algo que se desdobra para ficar bem grande parece lógico.

AMOLED de 7,6 polegadas

Samsung Dispaly fornecido

Para qualquer telefone dobrável, o display é obviamente a peça central. É aqui que temos um pouco mais de informações, com um tamanho de 7,6 polegadas relatado.

Pensa-se que o Samsung Display fornecerá este painel AMOLED flexível e, com esse tamanho - é o mesmo do Galaxy Z Fold 2 - pensamos que seria uma pasta em estilo de livro, em vez de um telefone flip. Acredita-se que seja dobrável, ou seja, a tela dobrada fica na parte interna do dispositivo.

Além disso, não sabemos muito. Não houve menção de resolução, display externo, taxa de atualização ou qualquer outra coisa, apenas o tamanho e o fornecedor até agora.

Novamente, não houve vazamentos no hardware potencial para alimentar o próximo dispositivo. A janela de lançamento do Google no final do ano geralmente significa que a empresa chega ao hardware cerca de 6 meses depois do resto da indústria.

Em 2020, o Google decidiu atingir a faixa média com dispositivos Pixel 4a e Pixel 5 acessíveis. Isso levanta a questão de se o Google visaria a acessibilidade com seu telefone dobrável - talvez com o Snapdragon 870 - ou se ele iria para o mercado premium com o Snapdragon 888 .

Até agora, todos os telefones dobráveis vêm com um prêmio - e como a Motorola descobriu com o Razr original , o lançamento sem hardware de primeira classe por um preço alto atrairá críticas imediatamente.

12,2 MP principal (?)

16 MP ultra-wide (?)

Frente de 8 MP (?)

Diga Pixel e as pessoas imediatamente pensam na câmera. Embora os telefones Pixel tenham nos dado câmeras excelentes, a maior parte do trabalho árduo é impulsionado pela IA - é a fotografia computacional que surge, e não o hardware.

Com isso em mente, não ficaríamos surpresos em ver o Google continuar com o mesmo hardware de câmera que estava no Pixel 5 . Não houve vazamentos relacionados à câmera até agora, mas uma abordagem simples com uma câmera principal e ultra-ampla na parte traseira seria totalmente adequada para o Google.

Aqui está tudo o que aconteceu até agora na história do futuro Pixel dobrável do Google.

Jon Prosser adicionou seu ¢ 2, alegando que o Pixel dobrável é real.

a “dobra” do google pixel é uma coisa real - Jon Prosser (@jon_prosser) 25 de fevereiro de 2021

Fontes que conversaram com a Elec na Coréia afirmam que a Samsung Display fornecerá ao Google um painel dobrável de 7,6 polegadas para um futuro produto

Ross Young, do DSCC, mencionou um telefone dobrável do Google, previsto para o segundo semestre de 2021.

A segunda metade de 2021 será realmente emocionante para smartphones dobráveis. Pelo menos 3 modelos da Samsung, 4 modelos da Oppo, Vivo e Xiaomi e 1 modelo do Google ... BTW, sem Z Fold Lite - Z Flip Lite. As especificações de todos estão em nosso último relatório dobrável. - Ross Young (@DSCCRoss) 10 de dezembro de 2020

Documentos descobertos pelo 9to5Google revelam um dispositivo chamado Passport, considerado dobrável, com lançamento previsto para o quarto trimestre de 2021.

Mario Queiroz, ex-vice-presidente de gerenciamento de produto do Google, comentou com a CNET que o Google estava "fazendo um protótipo da tecnologia" ao falar sobre telefones dobráveis.

