O Google poderia lançar um Pixel dobrável em 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google pode estar planejando lançar um dispositivo Pixel dobrável, com uma tela fornecida pela Samsung Display, novas informações revelaram.

Esta não é a primeira vez que o Google é vinculado a dispositivos dobráveis. Em 2019, Mario Queiroz, ex-VP de gerenciamento de produto do Google, comentou com a CNET que o Google estava "fazendo um protótipo da tecnologia".

Em 2020, informações de "um documento interno do Android" foram descobertas pelo 9to5Google , no qual um codinome - Passaporte - foi revelado. Dizem que o passaporte é um dispositivo dobrável. A linha do tempo anexada ao Passport foi no quarto trimestre de 2021, que é tradicionalmente quando o Google lança novos dispositivos de hardware.

O que nos traz as novas informações, detalhando que a Samsung Display fornecerá o hardware para diversos fabricantes que desejam entrar no mercado de telefones dobráveis.

Acredita-se que a Oppo esteja desenvolvendo um dispositivo tipo concha com uma tela de 7,7 polegadas, maior do que as 6,7 polegadas que vimos no Galaxy Z Flip.

A Xiaomi também pensou em se alinhar para lançar um telefone dobrável, desta vez com uma tela de 8,03 polegadas, sugerindo que ele irá contra o Galaxy Z Fold.

Por fim, temos os detalhes sobre o Google, que sugerem um painel OLED dobrável medindo 7,6 polegadas. Pode ser um dispositivo tipo concha ou livro, mas é do mesmo tamanho que o Galaxy Z Fold 2 . Não há detalhes sobre como ele pode se dobrar.

Ofertas do primeiro dia da Amazon US 2021: aqui é onde apresentaremos todas as grandes ofertas do primeiro dia da Amazon US Por Maggie Tillman · 23 Fevereiro 2021

O próprio Google também tem falado sobre dobráveis. Na introdução ao Android 12 beta - lançado em 18 de fevereiro de 2021 - Dave Burke, vice-presidente de engenharia do Android, incentivou os desenvolvedores a otimizar aplicativos para telas maiores, incluindo dobráveis.

O Android 12 também inclui dicas de um modo de uma mão, levando muitos a acreditar que há um Pixel maior em desenvolvimento. Alguns sugeriram que pode haver um Pixel 6 XL - já que o modo com uma mão seria necessário para um telefone maior - mas e se ele for realmente grande, porque é um telefone dobrável de 7,6 polegadas?

É um pouco um salto, mas há sugestões não apenas do interesse do Google em dispositivos dobráveis, mas de algum trabalho acontecendo nos bastidores que podem levar a um futuro Pixel dobrável.

Escrito por Chris Hall.