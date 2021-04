Data de lançamento, rumores, recursos e especificações do Google Pixel 5a 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google pode ter anunciado o Pixel 4a 5G e o Pixel 5 apenas em outubro de 2020, mas já há rumores circulando sobre o próximo smartphone Pixel, que o Google confirmou se chamar Pixel 5a 5G.

Esperado para ser uma oferta de gama média do Pixel 5 , aqui está tudo o que ouvimos até agora, embora esperemos que ainda haja muito mais para aprender.

Possivelmente 11 de junho de 2021

EUA e Japão apenas

O Google Pixel 4a só foi revelado em agosto de 2020, então não existe há muito tempo. Rumores anteriores sugeriam que o Pixel 5a seria lançado em 11 de junho de 2021 e também houve algumas sugestões de que poderíamos ver o Pixel 5a no Google I / O em maio de 2021 , que será um evento apenas online.

O Google I / O foi cancelado em 2020 devido à pandemia global, que foi quando o Pixel 4a foi inicialmente esperado para ser revelado.

O Google disse que o Pixel 5a 5G "estará disponível ainda este ano nos Estados Unidos e no Japão e será anunciado de acordo com quando o telefone da série a do ano passado foi lançado." Isso sugere agosto de 2020, embora o Google possa significar em linha com o Pixel 4a 5G, que foi revelado em outubro de 2020, então maio e junho de 2021 podem ser um pouco cedo para o Pixel 5a 5G.

O preço é um pouco mais fácil de prever. O Pixel 4a 5G custava £ 499 no Reino Unido e US $ 499 nos EUA quando foi lançado. Esperamos que o Pixel 5a 5G fique no mesmo patamar, embora pareça que só estará disponível nos EUA e no Japão.

Policarbonato

Sensor de impressão digital traseiro, câmera frontal com orifício

Apenas preto

Com base nos primeiros vazamentos, parece que o Google Pixel 5a 5G poderia seguir um design muito semelhante ao do Pixel 4a 5G e Pixel 5. Pensa-se que oferecerá um corpo de policarbonato, com uma caixa de câmera quadrada no canto superior esquerdo, muito como o Pixel 4a 5G. O Pixel 5 tem corpo de alumínio escovado, mas com revestimento fosco.

Espera-se que um sensor de impressão digital físico seja posicionado na parte traseira - como o Pixel 5 e 4a 5G - e há rumores de que uma câmera perfuradora fique no canto superior esquerdo da tela do Pixel 5a, novamente como o Pixel 4a 5G e o Pixel 5 .

Outros aspectos do design incluem um fone de ouvido de 3,5 mm e alto-falantes estéreo. As opções de cores ainda não foram detalhadas, mas vazou em preto, então esperamos o Pixel 5a pelo menos na opção de cor Just Black, que tanto o Pixel 4a quanto o Pixel 4a 5G também são oferecidos.

As medidas são de 156,2 x 73,2 x 8,8 mm (9,4 mm com a saliência da câmera traseira). Isso colocaria o Pixel 5a 5G em um tamanho semelhante ao Pixel 4a 5G, embora um pouco mais alto, estreito e grosso. Atualmente não há notícias sobre impermeabilização , mas suspeitamos que seja algo que continuará reservado para o Pixel 5.

6,2 polegadas, Full HD +

OLED

Os primeiros relatórios afirmam que o Google Pixel 5a 5G terá uma tela Full HD + de 6,2 polegadas, que é o mesmo que o Pixel 4a 5G. Isso significa que a resolução deve ser de 2340 x 1080 pixels e a densidade de pixels de 413ppi.

Diz-se que é um painel OLED, embora até agora não tenha havido nenhuma palavra sobre a taxa de atualização do Pixel 5a 5G. O Pixel 4a e o Pixel 4a 5G oferecem uma taxa de atualização padrão de 60 Hz, enquanto o Pixel 5 tem uma taxa de atualização de 90 Hz .

Deve haver suporte para HDR, no entanto, já que isso é algo oferecido no Pixel 4a, 4a 5G e Pixel 5.

Câmera traseira dupla

Provavelmente igual ao Pixel 5

Com base nos primeiros rumores, o Google Pixel 5a 5G virá com uma câmera traseira dupla, juntamente com um sensor adicional e flash dentro da caixa quadrada da câmera. Os detalhes da câmera ainda não foram revelados, mas o Google normalmente oferece a mesma câmera no dispositivo "a", como o aparelho mais premium.

Se este continuar a ser o caso, o Pixel 5a 5G deve apresentar a mesma câmera do Pixel 5, que também é a mesma do Pixel 4a 5G. O Google Pixel 5 e o Pixel 4a 5G têm um sensor principal de 12,2 megapixels com 1,4 µm e uma abertura de f / 1.7, bem como um ultra-grande angular de 16 megapixels com uma abertura de f / 2.2. Sua câmera frontal tem 8 megapixels com uma abertura de f / 2.0.

Esperamos ver isso no Pixel 5a 5G, junto com os mesmos recursos, incluindo os excelentes recursos de estabilização de vídeo e recursos como Visão noturna . Uma imagem que alegou ter sido tirada pelo Pixel 5a foi revelada pelo Google em uma postagem separada no blog sobre o recurso de bracketing HDR +, mas já foi removida.

Provável de pelo menos 6 GB de RAM

Provável de pelo menos 128 GB de armazenamento

Processador desconhecido

Esta é uma área que ainda não apareceu muito nos rumores, então no momento não está claro o que o Google Pixel 5a 5G pode ostentar sob seu capô.

O Pixel 5 e o 4a 5G funcionam no Qualcomm Snapdragon 765G. A versão de próxima geração desse chipset é o Qualcomm Snapdragon 780G, revelado em março de 2021, que poderemos ver no Pixel 5a 5G. No momento, não está claro e aparentemente há uma escassez global de chips, razão pela qual o Pixel 5a 5G teria disponibilidade limitada quando for lançado.

Esperamos ver pelo menos 6 GB de RAM - como a oferta do Pixel 4a 5G e 4a - e também esperar pelo menos 128 GB de armazenamento. A capacidade da bateria também não foi informada, mas o Pixel 4a 5G tem uma célula de 3800mAh, então é provável que o Pixel 5a ofereça algo dentro dessa estimativa.

Se o Pixel 5a oferecerá conectividade 5G ou não, também não foi detalhado nos vazamentos ainda. Se tivesse, seria basicamente igual ao Pixel 4a 5G, o que também não faria sentido.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Google Pixel 5a.

O Google aparentemente revelou uma imagem tirada pela câmera não anunciada do Pixel 5a 5G em um post de blog, dando algumas indicações de suas capacidades quando ele for lançado.

O código no último Android Developer Preview sugere que o Pixel 5a será executado no chipset Qualcomm Snapdragon 765, como o Pixel 5.

O Google divulgou um comunicado após o cancelamento do Pixel 5a, dizendo: "O Pixel 5a 5G não foi cancelado. Ele estará disponível no final deste ano nos EUA e no Japão e anunciado de acordo com a data em que o telefone da série a do ano passado foi lançado. "

Android Central informou que o Google Pixel 5a 5G foi afetado pela escassez global de chips. Inicialmente, alegou que o dispositivo estava sendo cancelado, antes de atualizar o relatório para dizer que seria cancelado em algumas regiões e que seu lançamento seria limitado aos EUA e Japão.

Jon Prosser afirmou que sua fonte disse a ele que o Google revelará o Pixel 5a em 11 de junho. Ele também disse que novos Pixel Buds viriam em meados de abril.

O XDA detectou um vazamento sugerindo que a Qualcomm está trabalhando em um Snapdragon 775 - o sucessor do excelente Snapdragon 765G encontrado em dispositivos sub-carro-chefe da mamny.

O conhecido vazador Steve Hemmerstoffer - também conhecido como @OnLeaks - compartilhou alguns renderizadores do Pixel 5a, junto com as especificações que ele supostamente oferece.

Um documento Android interno que vazou sugeriu que o Google Pixel 5a existe.

Escrito por Britta O'Boyle.