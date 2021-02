Data de lançamento do Google Pixel 5a, rumores, recursos e especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google pode ter anunciado o Pixel 4a 5G e o Pixel 5 apenas em outubro de 2020, mas já há rumores circulando sobre o próximo smartphone Pixel.

Esperado ser o Pixel 5a - uma oferta intermediária do Pixel 5 - aqui está tudo o que ouvimos até agora, embora esperemos que ainda haja muito mais para aprender.

Possivelmente maio de 2021

É um pouco cedo para prever quando o Google Pixel 5a será anunciado, especialmente porque o Pixel 4a só foi revelado em agosto de 2020, então não existe há muito tempo.

Houve algumas sugestões de que poderíamos ver o Pixel 5a no Google I / O em maio de 2021, embora não esteja claro se esse evento ocorrerá no momento. O Google I / O foi cancelado em 2020 devido à pandemia global, que foi quando o Pixel 4a foi inicialmente esperado para ser revelado.

O preço é um pouco mais fácil de prever. Esperamos que o Pixel 5a chegue em torno da marca de £ 349 / $ 349, possivelmente um pouco mais se ele oferecer 5G. O Pixel 3a custava £ 399 no Reino Unido e $ 399 nos EUA quando foi anunciado pela primeira vez em 2019, mas o Pixel 4a é mais barato, custando £ 349 no Reino Unido e $ 349 nos EUA. Nenhum dos dois oferece conectividade 5G , então pode ser que o preço do Pixel 5a aumente um pouco se ele oferecer isso.

Policarbonato

Sensor de impressão digital traseiro, câmera frontal perfurada

Apenas preto

Com base nos primeiros vazamentos, parece que o Google Pixel 5a poderia seguir um design muito semelhante ao Pixel 4a 5G e Pixel 5. Acredita-se que ele oferecerá um corpo de policarbonato, com uma caixa de câmera quadrada no canto superior esquerdo, muito parecido com o Pixel 4a 5G. O Pixel 5 tem corpo de alumínio escovado, mas com revestimento fosco.

Espera-se que um sensor físico de impressão digital seja posicionado na parte traseira - como o Pixel 5 e 4a 5G - e há rumores de que uma câmera perfuradora fique no canto superior esquerdo da tela do Pixel 5a, novamente como o Pixel 4a 5G e o Pixel 5 .

Outros aspectos de design incluem um fone de ouvido de 3,5 mm e alto-falantes estéreo. As opções de cores ainda não foram detalhadas, mas vazou em preto, então esperamos o Pixel 5a pelo menos na opção de cor Just Black, que tanto o Pixel 4a quanto o Pixel 4a 5G também são oferecidos.

As medições são de 156,2 x 73,2 x 8,8 mm (9,4 mm com a saliência da câmera traseira). Isso colocaria o Pixel 5a em um tamanho semelhante ao Pixel 4a 5G, embora um pouco mais alto, estreito e grosso. Atualmente não há notícias sobre impermeabilização , mas suspeitamos que seja algo que continuará reservado para o Pixel 5.

6,2 polegadas, Full HD +

OLED

Relatórios anteriores afirmam que o Google Pixel 5a terá uma tela Full HD + de 6,2 polegadas, que é a mesma que o Pixel 4a 5G. Isso significa que a resolução deve ser de 2340 x 1080 pixels e a densidade de pixels de 413ppi.

Diz-se que é um painel OLED, embora até agora não tenha havido nenhuma palavra sobre a taxa de atualização do Pixel 5a. O Pixel 4a e o Pixel 4a 5G oferecem uma taxa de atualização padrão de 60 Hz, enquanto o Pixel 5 tem uma taxa de atualização de 90 Hz .

Deve haver suporte para HDR, no entanto, já que isso é algo oferecido no Pixel 4a, 4a 5G e Pixel 5.

Câmera traseira dupla

Provavelmente igual ao Pixel 5

Com base nos primeiros rumores, o Google Pixel 5a virá com uma câmera traseira dupla, juntamente com um sensor adicional e flash dentro da caixa quadrada da câmera. Os detalhes da câmera ainda não foram revelados, mas o Google normalmente oferece a mesma câmera no dispositivo "a", como o aparelho mais premium.

Se este continuar a ser o caso, o Pixel 5a deve apresentar a mesma câmera do Pixel 5, que também é a mesma do Pixel 4a 5G. O Google Pixel 5 e o Pixel 4a 5G têm um sensor principal de 12,2 megapixels com 1,4 µm e uma abertura de f / 1.7, bem como um ultra-wide de 16 megapixels com uma abertura de f / 2.2. A câmera frontal tem 8 megapixels com abertura f / 2.0.

Esperamos ver isso no Pixel 5a, junto com os mesmos recursos, incluindo os excelentes recursos de estabilização de vídeo e recursos como Visão noturna .

Provável de pelo menos 6 GB de RAM

Provável de pelo menos 128 GB de armazenamento

Processador desconhecido

Esta é uma área que não apareceu muito nos rumores ainda, então no momento não está claro o que o Google Pixel 5a pode ostentar sob seu capô.

O Pixel 5 e o 4a 5G rodam no Qualcomm Snapdragon 765G, mas a Qualcomm ainda não revelou um chipset de última geração para esse processador. Pode ser que vejamos um novo dispositivo da série Snapdragon 700 em breve - talvez o Snapdragon 775G ou 777 - e isso pode ir para o Pixel 5a, mas isso tornaria o Pixel 5a especificações mais altas do que o Pixel 5, o que realmente não faz senso.

Esperamos ver pelo menos 6 GB de RAM - como a oferta do Pixel 4a 5G e 4a - e também esperar pelo menos 128 GB de armazenamento. A capacidade da bateria também não foi informada, mas o Pixel 4a 5G tem uma célula de 3800mAh, então o Pixel 5a provavelmente oferecerá algo dentro dessa estimativa.

Se o Pixel 5a oferecerá conectividade 5G ou não, também não foi detalhado nos vazamentos ainda. Se assim fosse, seria basicamente igual ao Pixel 4a 5G, o que também não faria sentido.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Google Pixel 5a.

O conhecido vazador Steve Hemmerstoffer - também conhecido como @OnLeaks - compartilhou alguns renderizadores do Pixel 5a, junto com as especificações que ele afirma oferecer.

Um documento Android interno que vazou sugeriu que o Google Pixel 5a existe.

Escrito por Britta O'Boyle.