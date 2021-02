Renderizações e especificações do Google Pixel 5a reveladas em um grande vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou três dispositivos Pixel no segundo semestre do ano passado na forma do Pixel 4a, Pixel 4a 5G e o Pixel 5, mas o próximo smarpthone Pixel já está nos cartões.

O conhecido vazador Steve Hemmerstoffer - também conhecido como @OnLeaks - compartilhou alguns renderizadores do Pixel 5a, junto com as especificações que afirma oferecer.

Usando a plataforma Voice, Hemmerstoffer disse que o Pixel 5a provavelmente oferecerá um monobloco de plástico que mede 156,2 x 73,2 x 8,8 mm (9,4 mm com o colisão da câmera traseira) e será uma cópia exata do Pixel 4a 5G .

Ele disse que a 5a Pixel virá com um display de 6,2 polegadas Full HD + OLED, um grande queixo, mas pequena testa acima da tela, um furador câmera frontal no canto superior esquerdo, e uma câmera dupla na parte traseira. Também é dito que há um flash e um sensor desconhecido adicional na caixa da câmera, que Hemmerstoffer especula ser PDAF.

Melhores smartphones 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 23 Fevereiro 2021

Outros recursos mencionados no vazamento são um fone de ouvido de 3,5 mm, sensor de impressão digital traseiro e alto-falantes estéreo. Com base no vazamento, parece que o Pixel 5a é basicamente um Pixel 4a 5G rebadged, um pouco mais alto, mas mais estreito e mais grosso.

Não há menção no vazamento de quando o Google Pixel 5a pode vir à tona, embora relatórios anteriores tenham sugerido a conferência de desenvolvedores de I / O do Google, que normalmente é em maio, embora tenha sido cancelada em 2020 devido à pandemia global.

Escrito por Britta O'Boyle.