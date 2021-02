O Android 12 Snow Cone pode adicionar recursos de software que os OEMs oferecem há anos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A investigação da próxima versão do Android - que se pensava ser chamada de "Snow Cone", mas com lançamento previsto para Android 12 - está em andamento, com detalhes vazando sobre o que esperar. Isso está revelando alguns recursos familiares que o Google deseja tornar nativos.

Já vimos esse processo antes. Grandes OEMs usam suas skins do Android para fazer alterações na oferta principal do Google, adicionando recursos úteis como forma de diferenciação. Nos últimos 10 anos, a Samsung tem sido a mais prolífica, em muitos casos lançando recursos de software que são absorvidos pelo Google e aparecem como um recurso nativo do Android alguns anos depois.

O próximo na lista parece ser o modo de uma mão e uma captura de tela contínua. Ambos estão nos dispositivos Samsung (e alguns outros) há muitos anos. A Samsung implementou a opção de uma versão menor do conteúdo da tela quando as telas começaram a ficar muito grandes. É uma função projetada para tornar o uso com uma só mão mais fácil, reduzindo tudo na tela em direção ao canto inferior.

Isso torna mais fácil de usar com apenas o polegar, sem ter que esticar.

No entanto, levanta questões. Sempre achamos o sistema complicado em telefones Samsung. Quando foram introduzidos pela primeira vez, os grandes telefones eram algo novo. Mas agora os telefones grandes são comuns e grande parte da IU já se adaptou para uso com uma única mão - deslize para baixo para acessar as configurações rápidas, mudando o menu de configurações para baixo na página e deixando espaço na parte superior, e o maior de todos, gestos de deslizar para que você não precise tocar em uma seta minúscula no topo da página para voltar em um aplicativo.

O modo de uma mão realmente tem mais valor?

Uma coisa mais empolgante é a sugestão de fazer capturas de tela rolantes. Este é um recurso realmente útil que permite capturar uma página inteira, em vez de apenas a área visível da tela. Novamente, a Samsung (e outros) ofereceu isso há algum tempo e a inclusão no Android seria um grande benefício para muitas pessoas.

Finalmente, foi sugerido que pode haver um recurso de rotação da tela que pode orientar a partir do rosto do usuário. Isso significa que a tela não faz uma dança engraçada entre a vertical e a horizontal quando você está reclinado. É um problema comum se você, por exemplo, estiver lendo algo deitado de lado. Este poderia ser um recurso exclusivo do Pixel, de acordo com vazamentos.

Claro, não há garantia de que veremos qualquer um desses recursos e não é incomum para o Google testar recursos na visualização que não chegam à versão de lançamento do software.

O Android 12 ainda não foi anunciado, mas esperamos ver a visualização do desenvolvedor em breve se os cronogramas anteriores continuarem. O Android 11 dev preview foi anunciado em 19 de fevereiro de 2020, seguido por um beta público em junho e o lançamento final em setembro .

Escrito por Chris Hall.