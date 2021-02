O Google Pixel 4a 5G obtém um grande desconto de £ 100 no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Pixel 4a 5G atualmente tem um grande desconto direto do Google no Reino Unido com £ 100 de desconto . O negócio está em vigor até 23 de fevereiro de 2021.

O Pixel 4a 5G é a opção 5G de nível básico do Google, localizado embaixo do Pixel 5.

• Google Pixel 4a 5G, 128 GB, custava £ 499 agora custa £ 399 (economize £ 100): É relativamente novo, oferece a mesma potência do Pixel 5 e a mesma câmera do Pixel 5, com uma tela maior e um preço mais barato. Obtenha o Pixel 4a 5G do Google UK

Se você quiser verificar as ofertas contratuais para o Pixel 4a 5G, verifique nossa lista atualizada dinamicamente das ofertas mais recentes aqui:

Em nossa análise do Pixel 4a 5G , dissemos: "O Pixel 4a 5G faz muito mais sentido para nós do que o Pixel 5. Dado que tem essencialmente o mesmo núcleo de potência, melhor áudio, uma tela maior e o mesmo desempenho de câmera, tudo por um preço mais barato, é o telefone para escolher entre os dois.

"As vantagens do Pixel 5 vêm na forma de alguns recursos mais avançados - tela de 90 Hz, carregamento sem fio e proteção IP68 contra água - mas, visto que você obtém mais espaço de tela no Pixel 4a 5G, sem sacrificar a vida útil da bateria, gostaríamos dizem que este é o smartphone ideal para qualquer fã do Pixel. "

O Google também está oferecendo £ 20 de desconto nos Pixel Buds no momento, bem como um acordo com o Google Stadia .

