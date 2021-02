Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que o Google lance a próxima versão do Android em breve - ou, pelo menos, a versão beta dele - e um vazamento inicial nos deu uma ideia de como o Android 12 poderia ser.

Antes do lançamento, o Google compartilha detalhes com os parceiros sobre o que o novo software incluirá e essas imagens supostamente vêm de um dos primeiros slides compartilhados.

As imagens foram compartilhadas por XDA Developers que, embora não pudessem confirmar se o software definitivamente se parecia com isso, puderam confirmar com suas fontes que o slide de onde as imagens vieram é real e que essas imagens estavam nele.

O novo software inclui uma série de novas mudanças visuais. Um deles é um novo design para a aba de notificação que desce da parte superior da tela.

Elementos como o número de alternadores de configurações rápidas (reduzido de seis para quatro) e os ícones de hora, data e bateria mudaram. A prioridade da conversa nas notificações - um dos maiores recursos do Android 11 - permanece, enquanto a forma da notificação mudou para ficar muito mais arredondada, além de o fundo ser completamente opaco. Não é nem um pouco transparente.

Uma mudança maior talvez seja a utilização de widgets. Semelhante ao iOS 14, parece que o Android 12 tornará os widgets ainda mais úteis do que já eram.

As capturas de tela mostram conversas e bolhas de widgets de mensagem que parecem bastante diferentes em estilo dos recursos atuais dos widgets no Android 11. Por um lado, eles são muito pequenos e parecem mostrar atualizações recentes / conversas perdidas.

Melhores smartphones 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 5 Janeiro 2021 · Os melhores smartphones que você pode comprar atualmente, cobrindo o melhor do iPhone e Samsung, Huawei e tudo o que o Android tem a oferecer

Os detalhes exatos sobre o que esses widgets permitem são limitados, mas percebemos que o foco é definitivamente manter contato com os amigos, e não apenas ter mais informações sobre o clima e o calendário na tela.

Além disso, há uma sugestão do XDA de que o Android 12 coloque um indicador de aviso na barra de status quando um aplicativo estiver acessando a câmera ou o microfone, semelhante aos pontos verdes e laranja do iPhone .

Outras reformulações de privacidade incluem a capacidade de desativar a câmera e o microfone, bem como desativar o acesso ao local.

O Google lançou a primeira prévia do Android 11 para desenvolvedores nesta época no ano passado, então é provável que possamos ver o novo software em funcionamento muito em breve.

Escrito por Cam Bunton.