Android 12: data de lançamento, recursos, vazamentos, rumores e notícias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos os anos, o Google lança uma grande atualização de software para seu sistema operacional móvel Android.

No ano passado, lançou o Android 11 . Em 2021, ela anunciará o Android 12. Ainda não há muitas informações sobre a atualização, mas algumas coisas surgiram. Abaixo, você encontrará uma lista de tudo que é conhecido, incluindo todos os rumores mais interessantes.

Certifique-se de verificar novamente, pois o Pocket-lint planeja atualizar este guia com as últimas notícias, vazamentos e relatórios.

Data de lançamento da prévia do desenvolvedor: por volta de fevereiro de 2021

volta de fevereiro de 2021 Data de lançamento do beta público: por volta de maio de 2021

volta de maio de 2021 Lançamento oficial para consumidores: por volta de setembro de 2021

O Google geralmente segue um padrão: nos primeiros meses do ano, ele lança uma prévia do desenvolvedor. Por exemplo, a visualização do desenvolvedor do Android 11 chegou em fevereiro de 2020. A visualização do desenvolvedor do Android 12, portanto, deve chegar em fevereiro de 2021. Então, geralmente em maio, o Google realiza uma conferência I / O, onde anuncia o primeiro público beta para os consumidores testarem novos recursos.

A versão final e finalizada do Android 12 provavelmente não terá um lançamento oficial para aparelhos compatíveis até o próximo outono, por volta de setembro de 2021.

Dispositivos Pixel certamente receberão o Android 12 primeiro

certamente receberão o Android 12 primeiro O próximo carro - chefe do Pixel provavelmente será lançado com ele

- provavelmente será lançado com ele Dispositivos de parceiros também podem ser incluídos no lançamento inicial

Quando a versão final do Android 12 for lançada, ele provavelmente virá primeiro para selecionar dispositivos, incluindo a própria linha de Pixel do Google. Por exemplo, no lançamento, o Android 11 era compatível apenas com Pixel 2 e smartphones Pixel mais recentes, bem como um punhado de dispositivos OnePlus, Xiaomi, OPPO e Realme.

Sim. O Google confirmou o nome em 2020.

O Google anunciou em setembro passado por meio de umapostagem no blog do Android Developers que a versão 2021 do Android se chamará Android 12.

Em termos de novos recursos do Android 12, pouco apareceu até agora. Dito isso, o seguinte foi confirmado, vazado ou comentado até agora ...

O Google disse em umapostagem de blog no outono passado que o Android 12 "tornará ainda mais fácil para as pessoas usarem outras lojas de aplicativos em seus dispositivos, ao mesmo tempo que toma cuidado para não comprometer as medidas de segurança que o Android tem em vigor". significa, especificamente, ou como ele funcionará. Mas estamos assumindo que você será capaz de acessar rapidamente aplicativos em lojas de terceiros com o seu dispositivo, e haverá proteções de segurança no local.

Mishaal Rahman, do desenvolvedor XDA, pesquisou as entradas Gerrit do Android Open Source Project (AOSP) e identificou menções de um novo modo de rede restrita. Especificamente, uma vez habilitado, o recurso permitiria que aplicativos com uma permissão de "conectividade para usar redes restritas" acessassem a rede. Outros aplicativos em seu telefone sem essa permissão não seriam capazes de enviar ou receber dados.

Mishaal indica que esta permissão só pode ser concedida a privilegiados aplicativos do sistema assinados pelo OEM. Portanto, este não parece ser um firewall configurável no nível do sistema, mas ainda tem um potencial de caso de uso interessante. Imagine se o Google oferecesse uma opção de configurações voltadas para o usuário para restringir o acesso à Internet por aplicativo. No entanto, ainda não está claro como o Google pode implementar seu modo de rede restrita no Android 12.

O Android 11 oferece uma experiência de tela dividida, onde você pode abrir dois aplicativos no seu dispositivo ao mesmo tempo. Para o Android 12, o 9to5Google disse que o Google está trabalhando em uma versão aprimorada chamada App Pairs. Atualmente, a tela dividida efetivamente “fixa” um aplicativo, mas o sistema App Pairs do Android 12 agrupará dois aplicativos como uma “tarefa” para que você possa escolher dois de seus aplicativos abertos recentemente para se tornarem um par.

Uma vez emparelhado, você deve ser capaz de alternar entre usar um único aplicativo diferente e o par que criou. 9to5Gogole compartilhou uma maquete da aparência do recurso. (Você pode ver acima. A esquerda é o Android 11 agora. A direita, no entanto, mostra como a visualização recente trata um par como uma atividade conjunta.) Os pares de aplicativos do Android 12 também oferecem um divisor para permitir que você ajuste quanto a tela é usada por um aplicativo.

O Android 12 também pode tornar mais fácil para o Google fornecer atualizações de sistema operacional diretamente. Os desenvolvedores do XDA notaram que a empresa planeja adicionar o Android Runtime (ART) como um módulo Mainline no Android 12, permitindo enviar mais atualizações do sistema operacional por meio da Google Play Store, em vez de enviá-las pelo ar. Isso pode resultar em atualizações mais frequentes e menos interrupções dos fabricantes de telefones.

Os desenvolvedores do XDA descobriram que o Android 12 pode ter um recurso que "hiberna" aplicativos abertos que não estão em uso no momento, tornando-os menos intensivos e liberando espaço. Com base nas alterações de código enviadas ao AOSP , o Google, especificamente, está adicionando um novo sistema, “que gerencia o estado de hibernação do aplicativo, um estado que os aplicativos podem entrar, o que significa que não estão sendo usados ativamente e podem ser otimizados para armazenamento”.

O Android não passou por uma revisão de design desde o Material Design em 2014, então um visual totalmente novo seria uma visão bem-vinda. Isso pode incluir widgets empilháveis, algo que o iOS 14 oferece aos usuários de iPhone e iPad. Seria ótimo ver o suporte para mais telefones no lançamento do Android 12 também, além de todos os recursos disponíveis em todos os telefones. Atualmente, o Google tende a reservar recursos Android muito legais para usuários de Pixel.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o Android 12 até agora.

Não esperávamos que a primeira menção do Google ao Android 12 - a próxima iteração do Android prevista para 2021 - fosse sobre lojas de aplicativos e taxas.

Escrito por Maggie Tillman.