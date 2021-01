Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A primeira prévia do Android 12 para desenvolvedores deve entrar no ar no próximo mês. Apesar da base de código ainda não ser pública, começam a surgir pistas sobre qual será a próxima grande atualização do sistema operacional móvel do Google.

Mishaal Rahman, do desenvolvedor XDA, pesquisou as entradas Gerrit do Android Open Source Project (AOSP) e identificou menções de um novo modo de rede restrita. Especificamente, uma vez habilitado, o recurso permitiria que aplicativos com uma permissão de "conectividade para usar redes restritas" acessassem a rede. Outros aplicativos em seu telefone sem essa permissão não seriam capazes de enviar ou receber dados.

Mishaal indica que esta permissão só pode ser concedida a privilegiados aplicativos do sistema assinados pelo OEM. Portanto, este não parece ser um firewall configurável no nível do sistema, mas ainda tem um potencial de caso de uso interessante. Imagine se o Google oferecesse uma opção de configurações voltadas para o usuário para restringir o acesso à Internet por aplicativo. No entanto, ainda não está claro como o Google pode implementar seu modo de rede restrita no Android 12.

Considerando que a visualização do desenvolvedor do Android 12 deve chegar em questão de semanas, podemos aprender mais sobre o modo Rede restrita em breve. Lembre-se de que o Google sempre pode decidir no último minuto abandonar esse recurso do Android 12. Manteremos você informado.

Escrito por Maggie Tillman.