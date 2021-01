O Google agora oferece um Pixel 4a 5G desbloqueado em branco nos EUA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google agora oferece um Pixel 4a 5G desbloqueado em "Clearly White". Anteriormente, um modelo desbloqueado estava disponível apenas em preto.

A empresa lançou um Pixel 4a 5G branco no outono passado, mas era exclusivo da Verizon e mais caro, pois suporta 5G de ondas milimétricas (mmWave 5G). O novo Pixel 4A 5G destravado do Google é uma versão padrão e custa US $ 499. Em varejistas como a B&H Photo , é marcado como um novo lançamento. O Google também confirmou que é novo e que começará a ser comercializado em 28 de janeiro de 2021.

Em termos de design, é exatamente igual à versão mmWave 5G da Verizon, completa com um botão liga / desliga verde menta. Também é um dispositivo 5G, mas você está obtendo menos de 6 5G. Portanto, esta é a aparência da árvore de preços para o Pixel 4a 5G:

Pixel 4A 5G UW

Just Black / black (com ondas milimétricas 5G), exclusivo da Verizon por US $ 599

Claramente branco / branco (com ondas milimétricas 5G), exclusivo da Verizon por US $ 599

Pixel 4A 5G

Just Black / black (com sub-6 5G), desbloqueado por $ 499

Claramente branco / branco (com sub-6 5G), desbloqueado $ 499

Lembre-se de que um dispositivo desbloqueado significa que você pode usá-lo com qualquer operadora sem fio nos EUA, portanto, você não está limitado à Verizon.

Escrito por Maggie Tillman.