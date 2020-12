Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Street View e o Maps estão recebendo uma atualização que permitirá que você envie fotos imersivas do Street View usando apenas seu telefone. O Google publicou uma postagem no blog para confirmar seus planos de começar a usar conteúdo gerado pelo usuário quando não tiver seus próprios dados do Street View disponíveis.

Mais especificamente, o Google disse que os usuários do Android com dispositivos compatíveis com ARCore serão capazes de capturar e publicar fotos em seu serviço Google Street View. O Google está aceitando inscrições em Toronto, Nova York, Austin, Nigéria, Indonésia e Costa Rica. Eventualmente, mais regiões serão adicionadas.

Você não precisará de uma câmera ou acessório especial de 360 graus para começar. O Google disse que pode girar automaticamente e posicionar várias fotos capturadas em seu aplicativo Street View para dispositivos Android. Para ser claro, este é um recurso beta e está em testes há algum tempo, de acordo com o Google. Para começar, abra a versão mais recente do mapa do Street View, clique no novo botão Criar na barra de navegação e comece a gravar imagens. É simples assim.

“Embora nossos próprios trekkers e carros do Street View tenham coletado mais de 170 bilhões de imagens em 10 milhões de milhas ao redor do planeta, ainda existem muitas partes não mapeadas do mundo”, explicou Stafford Marquardt, gerente de produto do Google Maps Street View. “Onde as pessoas contribuem com fotos conectadas, elas aparecem na camada do Street View no Google Maps como linhas azuis pontilhadas.”

Adicione tudo isso e o Gooogle Street View chegará rapidamente a mais lugares, incluindo áreas rurais, do mundo. Imagens geradas pelo usuário serão usadas até mesmo no Google Maps. Claro, o Google disse que ainda vai borrar partes sensíveis de qualquer submissão, como rostos e placas de carros.

Escrito por Maggie Tillman.