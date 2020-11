Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google confirmou uma série de acordos da Black Friday que significam descontos em vários de seus telefones Pixel - dando a você a chance de economizar algum dinheiro.

Felizmente, essas ofertas não estão restritas apenas à Google Store - em vez disso, você pode obtê-las de vários varejistas para escolher onde comprar. A vantagem que os telefones Pixel trazem incluem atualizações instantâneas do software Android, sem bloatware e, claro, a câmera descomplicada que oferece alguns dos melhores resultados do mercado.

• Google Pixel 4a 5G, 128 GB, custava £ 499 agora £ 459 (economize £ 40): É novo, oferece a mesma potência do Pixel 5 e a mesma câmera do Pixel 5, com uma tela maior e um preço mais barato. Veja a oferta na Carphone Warehouse ou veja a oferta na John Lewis .

• Google Pixel 4a, 64 GB, custava £ 349, agora £ 319 (economize £ 30): O Pixel 4a é um excelente mid-ranger compacto com uma câmera líder de classe e agora um preço mais barato. Veja a oferta na Amazon UK.

• Google Pixel 3a, 64 GB, custava £ 329, agora £ 279 (economize £ 50): É um telefone 2019, mas é o mais barato do lote, com uma câmera excelente, software Android 11 limpo e uma tela decente. Veja a oferta na Argos.

É provável que esses negócios durem o período da Black Friday e da Cyber Monday, mas apenas enquanto durarem os estoques, portanto, vale a pena comprar mais cedo ou mais tarde.

Escrito por Chris Hall.