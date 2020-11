Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O smartphone Pixel 4a de gama média do Google, lançado em agosto passado, agora está disponível em uma nova cor de edição limitada chamada Barely Blue .

Desde que foi lançado há alguns meses, o Pixel 4a só está disponível na cor preta básica. Mas, a partir de 16 de novembro de 2020, você pode obter o aparelho em uma variante azul bebê por US $ 349 - o mesmo preço da variante preta original. Assim que todas as unidades disponíveis forem esgotadas na Google Store, o Barely Blue será descontinuado. O modelo também está disponível apenas nos EUA no momento, embora a cor chegue ao Japão antes do final do ano.

O Pixel 4a é uma versão reduzida do Pixel 4 , o telefone carro-chefe do Google em 2019, que visa trazer aquela experiência de software Android pura e a capacidade de câmera do Google por um preço menor. Mas o Pixel 4a também é uma atualização do Pixel 3a - com o dispositivo mais recente posicionado um pouco mais alto graças ao hardware mais poderoso, colocando-o em uma posição competitiva de médio alcance.

Ele possui uma única câmera de 12,2 megapixels na parte traseira, uma câmera frontal de 8 megapixels, chipset Snapdragon 730G da Qualcomm e um fone de ouvido. Não tem resistência à água, uma tela de 90 Hz e carregamento sem fio.

No entanto, elogiamos o Pixel 4a em nossa análise .

Escrito por Maggie Tillman.