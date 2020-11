Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A mudança recém-anunciada do Google em sua estrutura de preços para o Google Fotos , na qual o armazenamento de fotos de "alta qualidade" começará a contar com o armazenamento online das pessoas, será aplicada tão amplamente quanto se temia, está confirmado.

O principal esclarecimento aqui é que seus próprios telefones Pixel, que anteriormente vinham com armazenamento vitalício gratuito de fotos, perderão essa vantagem para criar um sistema único para todos, conforme anunciado.

Isso significa que, como o resto de nós, em junho de 2021, mesmo aqueles que comprarem qualquer smartphone Pixel que o Google venha a apresentar, terão que pagar por um plano do Google One ou encontrar um local de armazenamento de fotos diferente para seu arquivo, à medida que ele cresce além do gratuito Limite de 15 GB.

Esta é, de fato, a segunda vez que o Google revisou o benefício de armazenamento do Pixel para baixo - a princípio, os telefones vinham com armazenamento ilimitado no tamanho do arquivo original das fotos, antes que fosse revisado para o próprio benchmark de "alta qualidade", presumivelmente quando o Google percebi a quantidade de armazenamento de dados gratuito que isso realmente significava para a maioria das pessoas.

Agora, parece que os dias dourados chegaram ao fim, e pagar pelo armazenamento de fotos vai ser um problema que todos nós teremos de enfrentar à nossa maneira.

Escrito por Max Freeman-Mills.