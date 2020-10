Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Prime Day 2020 está em andamento. O evento anual de vendas, iniciado pela Amazon em 2015, está rapidamente se tornando um ótimo momento para atualizar seu telefone. Isso é especialmente verdade este ano, se você é um fã do Pixel do Google, já que o Pixel 4 e o Pixel 4 estão marcados para baixo.

Agora em sua quinta geração, os dispositivos Pixel do Google se tornaram conhecidos por suas câmeras e softwares de primeira linha. Em nossa análise do Pixel 4 XL, dissemos que sua capacidade de tirar lindas fotos com quase nenhum esforço o tornou a escolha óbvia para pessoas que amam tirar fotos.

A venda do Google Prime Day 2020 nos EUA dá aos usuários algumas opções, já que o Pixel 4 e o Pixel 4 XL têm descontos. A principal diferença entre os dois telefones é a tela de 5,7 polegadas no Pixel 4 e a tela de 6,3 polegadas no Pixel 4 XL.

Os membros Prime podem obter o Pixel 4 XL com 128 GB de armazenamento por $ 6495 , 35 por cento do preço normal de $ 1.000. O telefone vem em branco ou preto. O modelo de 128 GB do Pixel 4 e o modelo de 64 GB do Pixel 4 XL também custam 38 por cento, a US $ 549 cada. A maior venda, porém, é do Pixel 4 de 64 GB , que, por US $ 449,99, tem um corte de 43% em relação ao preço normal.

Para ver como os telefones Pixel 4 do Google se comparam a outros smartphones de última geração disponíveis para compra agora, consulte nosso guia detalhado aqui.

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem ter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Escrito por Maggie Tillman.