O Google anuncia o Pixel 5 como um aparelho 5G de médio alcance

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou oficialmente o Google Pixel 5 , junto com o Pixel 4a 5G, enquanto a empresa se move para a conectividade de última geração com um par de aparelhos.

O Pixel 5 não é um grande telefone carro-chefe, em vez disso, é um mid-ranger de 6 polegadas, mas no Qualcomm Snapdragon 765G já temos uma boa ideia do que esse telefone vai oferecer.

Seguindo as especificações, há 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e uma bateria de 4080 mAh. Você obtém carregamento de 18 W e também carregamento sem fio, que também funciona ao contrário para que você possa carregar seus Pixel Buds , por exemplo.

A tela tem um furo para a câmera frontal, mas mantém uma resolução de 1080p com taxas de quadro de até 90Hz. A tela suporta HDR e é OLED, então deve ter uma ótima aparência.

Mas o Pixel tem tudo a ver com câmeras. Para 2020, o Google se agarrou ao sensor de 12,2 megapixels com pixels de 1,4 µm que tão bem conhecemos, com abertura de f / 1.7. Mas não é realmente sobre o hardware, é sobre a fotografia computacional que fica por trás dele.

Uma das novidades interessantes é que a Visão noturna agora funcionará no modo retrato, então você poderá combinar esses efeitos para tirar ótimas fotos. Também existem novas opções de iluminação de retratos, para que você possa fazer suas fotos parecerem melhores - e como isso é computacional, você pode aplicá-las a fotos que já tirou, como 5 anos atrás.

Existem também várias opções de estabilização chegando para vídeo, incluindo um novo modo cinematográfico que irá capturar panorâmicas constantes com câmera lenta suave para aquele efeito de tela grande.

Junto à câmera principal está uma câmera ultralarga de 16 megapixels, com pixels de 1 µm e abertura de f / 2.2. Ela captura 107 graus para que você possa encaixar mais. A câmera frontal é de 8 megapixels, f / 2.0, com pixels de 1,12 µm.

O telefone é certificado IPX8, tem uma parte traseira de alumínio e cobertura de tela Gorilla Glass 6. Ele virá nas cores preto e verde.

O Google está apresentando isso como um dispositivo mais acessível e com preço de £ 599 / $ 699, é muito mais barato do que os telefones Pixel anteriores. A questão é se você escolherá o Pixel 5 ou o Pixel 4a 5G um pouco mais barato, que tem toda a potência e uma tela maior ...

squirrel_widget_2709572

Escrito por Chris Hall.