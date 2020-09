Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante o evento de outono “ Launch Night In ”, o Google anunciou oficialmente o Pixel 4a com 5G .

É uma nova versão do smartphone Pixel 4a que o Google lançou em agosto. A nova versão obviamente apresenta suporte 5G, mas também é $ 150 mais cara do que a variante padrão, custando $ 499 nos EUA, £ 499 no Reino Unido e € 499 na maioria dos mercados europeus. Existem algumas outras diferenças também, como que ele tem uma tela maior de 6,2 polegadas com resolução de 2340 x 1080. Ele também tem o processador Qualcomm Snapdragon 765G mais rápido e uma bateria maior de 3885mAh.

Ah, e ele mantém o fone de ouvido de 3,5 mm. Ele tem um corpo monobloco de policarbonato macio, também, e nenhuma tampa de vidro Corning Gorilla Glass 6.

squirrel_widget_2709684

Assim como o Pixel 4a, a variante 5G não tem carregamento sem fio ou resistência à água - esses recursos são reservados para o novo Pixel 5. A memória e o armazenamento também são de 6 GB e 128 GB, respectivamente, e tem uma largura de 16 megapixels lente voltada para trás. Confira nosso guia detalhado sobre o Pixel 4a 5G para obter mais informações:

O Google provocou pela primeira vez o Pixel 4a 5G quando lançou a variante padrão e anunciou o Pixel 5, embora houvesse muitas incógnitas, como exatamente sua aparência, especificações principais e como ele difere no geral do novo Pixel 4a.

O Pixel 4a 5G ainda não está disponível, mas você pode entrar na lista de espera da Google Store. A previsão é que seja lançado até o final do ano. Estará disponível em preto ou branco.

Escrito por Maggie Tillman.