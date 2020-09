Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google deve anunciar o Pixel 5 durante sua "Noite de lançamento" em 30 de setembro, ao lado do Pixel 4a 5G e vários outros dispositivos.

Testamos como o Pixel 5 pode se comparar ao Pixel 4a 5G em um recurso separado, mas aqui estamos nos concentrando em como o Pixel 5 pode se comparar a seus predecessores, o Pixel 4 e o Pixel 4 XL.

Pixel 5: TBC

Pixel 4: 147,1 x 68,8 x 8,2 mm, 162g

Pixel 4 XL: 160,4 x 75,1 x 8,2 mm, 193 g

O Google Pixel 5 possui um corpo de alumínio escovado e vem com opções de cores preto e verde. Diz-se que há uma caixa de câmera quadrada no canto superior esquerdo da parte traseira, junto com um sensor de impressão digital físico no meio.

Na frente, os vazamentos sugerem que haverá uma câmera furada no canto superior esquerdo, oferecendo um design quase sem moldura. Não se espera que apareça um fone de ouvido de 3,5 mm no Pixel 5. Como se pensa que há apenas um Pixel 5, seu tamanho deve ficar entre o Pixel 4 e 4 XL.

O Pixel 4 e o 4 XL compartilham o mesmo design, embora o XL seja obviamente maior. Ambos têm uma caixa de câmera quadrada no canto superior esquerdo da parte traseira e ambos apresentam um corpo de vidro.

A frente de ambos os dispositivos vê uma moldura na parte superior das telas que abrigam a câmera frontal e o chip de radar Soli para controles por gestos e desbloqueio facial. Não há sensor físico de impressão digital a bordo do Pixel 4 ou 4 XL e nenhum dos dois tem entrada para fone de ouvido de 3,5 mm.

Pixel 5: 6 polegadas, OLED, 90 Hz

Pixel 4: 5,7 polegadas, OLED, 90 Hz

Pixel 4 XL: 6,3 polegadas, OLED, 90 Hz

Há rumores de que o Google Pixel 5 virá com um display OLED de 6 polegadas que oferece uma resolução Full HD + de 2340 x 1080 pixels para uma densidade de pixels de 429ppi.

Diz-se que mantém a taxa de atualização de 90 Hz que vimos no Pixel 4 e 4 XL e também suporta HDR e oferece uma proporção de 19,5: 9.

O Pixel 4 tem uma tela um pouco menor do que a proposta para o Pixel 5 com 5,7 polegadas, enquanto o Pixel 4 XL é um pouco maior com 6,3 polegadas. Ambos são painéis OLED e ambos têm uma taxa de atualização de 90Hz.

O Pixel 4 tem uma tela Full HD + para uma densidade de pixels de 444ppi, enquanto o Pixel 4 XL tem uma tela Quad HD + para uma densidade de pixels de 537ppi. No entanto, ambos são compatíveis com HDR e ambos têm uma proporção de 19: 9.

Pixel 5: Qualcomm SD765G, 8 GB de RAM, 4080 mAh, 5G

Pixel 4: Qualcomm SD855, 6 GB de RAM, 2800mAh, 4G

Pixel 4 XL: Qualcomm SD855, 6 GB de RAM, 3700mAh, 4G

O Google Pixel 5 está rodando no chipset Qualcomm Snapdragon 765G, que possui 5G integrado . Diz-se que há 8 GB de RAM e esperamos pelo menos 128 GB de armazenamento sem microSD para expansão de armazenamento.

A capacidade da bateria do Pixel 5 é de 4080 mAh. Esperamos carregamento rápido de 18 W e carregamento sem fio a bordo.

O Google Pixel 4 e o 4 XL rodam no Qualcomm Snapdragon 855, que era o principal processador da Qualcomm na época de seu lançamento. Nenhum dos dois tem recursos 5G.

Há 6 GB de RAM sob o capô do Pixel 4 e 4 XL e ambos vêm em opções de armazenamento de 64 GB e 128 GB.

Em termos de capacidade de bateria, o Pixel 4 tem uma bateria de 2800mAh, enquanto o Pixel 4 XL tem uma capacidade de 3700mAh. Ambos têm carregamento rápido de 18 W e carregamento sem fio.

Pixel 5: traseira dupla (16 MP + 12,2 MP), frente única (8 MP)

Pixel 4/4 XL: traseira dupla (16 MP + 12,2 MP), frente única (8 MP)

O Google Pixel 5 está vindo com uma câmera traseira dupla composta por uma lente ultra-grande angular 0,5x de 16 megapixels com uma abertura f / 2.2 e uma lente de 12,2 megapixels com uma abertura f / 1.7.

A câmera frontal perfurada é relatada como um sensor de foco fixo de 8 megapixels f / 2.0.

O Google Pixel 4 e o 4 XL possuem uma câmera traseira dupla composta por um sensor de 16 megapixels com abertura f / 2.4 e um sensor de 12,2 megapixels com abertura f / 1.7.

A câmera frontal em ambos os dispositivos é um sensor de 8 megapixels com abertura af / 2.0 e foco fixo.

O Pixel 4 e 4 XL oferecem recursos como Visão Noturna e a capacidade de capturar estrelas, ambos esperados no Pixel 5, entre alguns novos recursos.

Pixel 5: a partir de € 629 / £ 550 / $ 700

Pixel 4: desde € 749 / £ 669 / $ 799

Pixel 4 XL: desde € 849 / £ 829 / $ 899

Alega-se que o Google Pixel 5 custará € 629 na Europa, o que seria cerca de £ 550 no Reino Unido e cerca de US $ 700 nos EUA. Diz-se que estará disponível a partir de 15 de outubro.

O Google Pixel 4 começou em £ 669 no Reino Unido e $ 799 nos EUA quando foi lançado, enquanto o Pixel 4 XL começou em £ 829 no Reino Unido e $ 899 nos EUA.

Com base nos rumores, o Google Pixel 5 ficará entre o Pixel 4 e 4 XL em termos de tamanho, mas mudará sua construção de vidro para alumínio. Ele também vai oferecer um design mais moderno na frente com uma câmera punch hole e uma redução nos engastes em comparação com seus antecessores.

Além disso, rumores sugerem que, embora não funcione no processador principal da Qualcomm, ainda será um dispositivo poderoso, oferecendo uma queda no preço, um aumento na RAM e um aumento na capacidade da bateria.

Atualizaremos esse recurso assim que as especificações oficiais forem reveladas.

Escrito por Britta O'Boyle.