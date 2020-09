Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google deve revelar o Pixel 5 e o Pixel 4a 5G em 30 de setembro, ao lado de alguns outros dispositivos.

Tanto o Pixel 5 quanto o Pixel 4a 5G vazaram muito nos últimos meses, dando-nos uma ideia do que esperar. Como eles podem se comparar e como eles podem se comparar ao recém-lançado Pixel 4a?

Aqui estão os rumores de especificações para o Pixel 5 e Pixel 4a 5G em relação ao Pixel 4a para ajudá-lo a descobrir qual Pixel 2020 pode ser certo para você.

Pixel 5: TBC

Pixel 4a 5G: TBC

Pixel 4a: 144 x 69,4 x 8,2 mm / Peso: 143 g

O Google Pixel 5 apresenta um corpo de alumínio escovado, vem nas opções de cor preta e verde e apresenta uma caixa quadrada para câmera traseira no canto superior esquerdo.

Um sensor físico de impressão digital deve estar presente no meio da parte traseira, enquanto a frente deve ver uma câmera perfurada no canto superior esquerdo da tela e um mínimo de engastes.

As medições ainda não foram divulgadas, mas será menor que o Pixel 4a 5G e também provavelmente oferecerá uma resistência IP68 à água e poeira , que o Pixel 4a não e o Pixel 4a 5G provavelmente omitirão.

O Pixel 4a tem uma parte traseira de policarbonato e como o que é esperado para o Pixel 5, ele tem uma caixa de câmera quadrada no canto superior esquerdo da parte traseira, um sensor de impressão digital físico no meio da parte traseira e uma câmera furada na parte superior à esquerda da tela.

O Pixel 4a vem apenas em Preto e tem um fone de ouvido de 3,5 mm que o Pixel 5 não deveria oferecer.

Espera-se que o Pixel 4a 5G ofereça o mesmo design do Pixel 4a, com corpo de policarbonato em vez de alumínio escovado como o Pixel 5, mas acredita-se que será maior do que o dispositivo 4G e o Pixel 5. Também é dito virá em opções de cores preto e branco e espera-se que um fone de ouvido de 3,5 mm esteja a bordo novamente.

Pixel 5: 6 polegadas, OLED, 90 Hz

Pixel 4a 5G: 6,2 polegadas, OLED, 60 Hz

Pixel 4a: 5,81 polegadas, OLED, 60 Hz

Diz-se que o Google Pixel 5 tem uma tela OLED de 6 polegadas e, ao contrário dos anos anteriores, só existe um dispositivo em vez de um modelo padrão e XL.

Ela afirmou que a resolução será de 2340 x 1080 pixels para uma densidade de pixels de 429ppi e que terá uma proporção de 19,5: 9 e oferecerá suporte para HDR . Também é dito que tem uma taxa de atualização de 90Hz .

O Pixel 4a 5G tem uma tela de 6,2 polegadas, também OLED, mas com uma taxa de atualização de 60Hz. Atualmente não há nenhuma palavra sobre proporção ou resolução, embora esperássemos ver Full HD + como o Pixel 5 e 4a.

O Pixel 4a, por sua vez, tem uma tela de 5,81 polegadas com resolução de 2340 x 1080 pixels, oferecendo 443ppi. Também é OLED e tem uma taxa de atualização padrão de 60 Hz, bem como suporte para HDR.

Pixel 5: Qualcomm SD765G, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, 4080 mAh

Pixel 4a 5G: Qualcomm SD765G, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, 3800 mAh

Pixel 4a: Qualcomm SD730, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, 3140 mAh

O Google Pixel 5 é executado no chipset Qualcomm Snapdragon 765G, que possui 5G integrado . O Pixel 4a 5G também deve rodar neste chipset, enquanto o Pixel 4a roda no Qualcomm Snapdragon 730.

Diz-se que o Pixel 5 tem 8 GB de RAM, enquanto o Pixel 4a 5G e o Pixel 4a têm 6 GB de RAM. Todos são pensados para ter 128 GB de armazenamento interno e nenhum dos modelos deve ter microSD.

O Pixel 5 tem capacidade de bateria de 4080mAh, enquanto o Pixel 4a 5G tem 3800mAh e o Pixel 4a tem bateria de 3140mAh.

Pixel 5: 16 MP + 12,2 MP, 8 MP

Pixel 4a 5G: 12,2 MP, 8 MP

Pixel 4a: 12,2 MP, 8 MP

De acordo com os relatórios, o Google Pixel 5 virá com uma câmera traseira dupla, que se diz ser composta por uma lente ultra grande angular 0,5x de 16 megapixels com uma abertura f / 2.2 e uma lente de 12,2 megapixels com uma f / 1.7 abertura. Dizem que sua câmera frontal é um sensor de 8 megapixels com abertura f / 2.0.

O Pixel 4a tem o mesmo sensor que o Pixel 4, oferecendo um sensor de 12,2 megapixels e 1,4 µm com lente f / 1.7 e estabilização ótica de imagem, junto com todas as habilidades de IA do Pixel 4, incluindo visão noturna com modo astrofotografia, Top Shot e modo retrato. A câmera frontal é um sensor de 8 megapixels.

O Pixel 4a 5G deve oferecer a mesma configuração de câmera do Pixel 4a.

Com base nos rumores, o Google Pixel 5 oferecerá a mesma potência do Pixel 4a 5G, mas com um pouco de RAM extra e uma bateria maior, além de uma lente de câmera extra na parte traseira.

Também parece que também oferecerá um design um pouco mais premium com uma estrutura de alumínio escovado em vez de um corpo de policarbonato. O Pixel 4a 5G parece que será mais poderoso do que o Pixel 4, além de maior, ao mesmo tempo que oferece conectividade 5G.

Atualizaremos este recurso assim que todos os detalhes oficiais forem revelados.

Escrito por Britta O'Boyle.