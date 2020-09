Preço e detalhes do Google Pixel 5 divulgados pelo Google Japão

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Pixel 5 é um dos aparelhos que mais vazou na história recente, com imagens e detalhes postados regularmente. No entanto, você realmente não espera que o Google faça seu próprio vazamento.

Foi o que aconteceu no Japão, com a conta oficial japonesa do Google no Twitter postando um vídeo mostrando o design e o preço do próximo telefone.

O tweet já foi retirado, mas não antes que capturas de tela fossem retiradas das partes salientes.

Eles mostram o design do telefone de frente, que corresponde exatamente aos renderizações que vazaram na semana passada .

Há uma confirmação de que o Pixel 5 será um dispositivo 5G (um tanto acéfalo, para ser honesto). E podemos ver que o telefone custará ¥ 74.800 (cerca de £ 549 ou US $ 709), o que corresponde a outro vazamento anterior que dizia que custaria € 629 na Alemanha.

Vamos descobrir tudo com certeza na quarta-feira, 30 de setembro, quando o Google realizará seu evento Noite de Lançamento online. O telefone será lançado junto com o Pixel 4a 5G, Chromecast com Google TV e um alto - falante Nest Audio - todos estrelando seus próprios grandes vazamentos nos últimos tempos.

Você poderá assistir ao evento aqui mesmo no Pocket-lint .

Escrito por Rik Henderson.