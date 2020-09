Vazamento massivo do Google Pixel 5 revela tudo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Pixel 5 será lançado oficialmente na próxima quarta-feira, 30 de setembro, mas um grande vazamento revelou quase tudo que você poderia querer saber antes disso.

Roland Quandt do WinFuture afirma ter todos os detalhes no aparelho, além de renderizações.

Diz-se que o telefone terá um display OLED de 6 polegadas 19,5: 9 (2340 x 1080 pixels), que virá com uma taxa de atualização de 90Hz. Ele será coberto pelo Gorilla Glass 6 e oferecerá suporte a HDR.

Por dentro, o telefone será alimentado por um processador Qualcomm Snapdragon 765G octa-core, com 8 GB de RAM. Será um telefone 5G, afirma ele, com o modem embutido no chipset compatível com redes sub-6GHz. Supostamente, ele suportará SIM duplo (um nanoSIM, um eSIM).

O armazenamento on-board será de 128 GB, enquanto as câmeras incluirão uma câmera frontal de 8 megapixels com foco fixo (f / 2.0) que está alojada em um orifício no canto superior esquerdo da tela. Estranhamente, Quandt afirma que existem duas câmeras traseiras: uma câmera principal de 12,2 megapixels (f / 1.7) e um sensor grande angular de 16 megapixels (f / 2.2).

Isso vai contra rumores (e imagens) anteriores que sugerem que o telefone terá um sistema de três câmeras.

No entanto, ele diz que a unidade de câmera possui estabilização ótica de imagem e "deve fornecer imagens excelentes".

O tamanho da bateria declarado é de 4.080 mAh, que pode ser carregada rapidamente por meio de um carregador de 18 watts. Ele também pode ser carregado sem fio.

Há um sensor de impressão digital na parte traseira. Será IP68 à prova de água e poeira.

O aparelho virá em verde ou preto e custará € 629 na Alemanha (cerca de £ 579 / $ 735).

Saberemos mais durante o evento na próxima semana .

Escrito por Rik Henderson.