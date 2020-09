Preços e vazamentos de disponibilidade do Pixel 5 e Pixel 4a 5G por meio de varejistas on-line

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma enxurrada de vazamentos preencheu uma das lacunas nas informações que vazaram sobre o próximo Pixel 5 e o Pixel 4a 5G.

O Pixel 4a 5G , uma versão aprimorada do telefone lançada no início do ano, já teve o preço confirmado pelo Google em US $ 499, mas agora vimos varejistas colocando um preço de € 499 na Europa e £ 499 no Reino Unido, o que era totalmente esperado.

Um varejista do Reino Unido também definiu a data de lançamento para 15 de outubro, duas semanas após o anúncio, que se encaixa no cronograma esperado para este dispositivo.

Passando para o Pixel 5 mais avançado, que esperamos ser anunciado em 30 de setembro, junto com o Pixel 4a 5G, há um pequeno salto no preço para € 629. Não ficaríamos surpresos em ver que também custava $ 629 ou £ 629, ou um pouco menos. Esses vazamentos também foram reforçados por Roland Quandt no Twitter, que tem uma boa reputação por vazar informações precisas, embora ele sugira tomar com uma pitada de sal, então pode haver alguma variação aqui.

Então aqui está o acordo.

Pixel 4a 5G: 499 euros. Preto branco.

Pixel 5: 629 euros. Preto. Verde.



gn8. mais amanhã. - Roland Quandt (@rquandt) 22 de setembro de 2020

O que é diferente desta vez para o Pixel 5 é que ele não é um verdadeiro dispositivo carro-chefe como o Pixel 4 era; em vez disso, o Google parece estar usando o popular hardware Qualcomm Snapdragon 765 de médio porte e oferecendo seus dispositivos a um preço mais acessível.

A diferença entre o Pixel 4a 5G e o Pixel 5 deve se resumir à configuração das câmeras na parte traseira do telefone. Com o desempenho do SD765 sendo tão bom. Não estamos surpresos que o Google esteja evitando o hardware de ponta para oferecer melhor valor pelo dinheiro em seus dispositivos de 2020.

Teremos todos os detalhes confirmados no dia 30 de setembro , portanto não há muito tempo para esperar.

Escrito por Chris Hall.