(Pocket-lint) - O Google anunciou um novo evento, onde provavelmente revelará o smartphone Pixel 5, um novo Chromecast e um novo alto-falante inteligente Google Nest.

O evento especial apenas online está marcado para 30 de setembro de 2020 às 14h00 horário do leste dos EUA. “Convidamos você a aprender tudo sobre nosso novo Chromecast, nosso mais recente alto-falante inteligente e nossos novos telefones Pixel”, diz o convite. O Google já havia confirmado planos de lançar um Pixel 5 ainda este ano. Ela também prometeu versões 5G do Pixel 5 e Pixel 4A.

Você pode aprender mais sobre o Pixel 5 em nosso guia aqui. Também temos um resumo de boatos sobre o Pixel 4A 5G aqui.

Quanto ao novo Chromecast, é supostamente o codinome Sabrina. Os modelos mais recentes do Chromecast - o Chromecast Ultra e o Chromecast de terceira geração - foram anunciados em 2016 e 2018, respectivamente. O novo Chromecast mudará de direção drasticamente em comparação com as versões anteriores. Até agora, o Chromecast foi apenas um link entre sua TV e o conteúdo, contando com um dispositivo separado para controlá-lo - seu telefone ou laptop, por exemplo.

Se os novos rumores forem verdadeiros, o novo Chromecast rodará Android TV e virá com um controle remoto. Você pode aprender mais sobre este Chromecast em nosso guia aqui .

O Google também lançou um novo alto-falante Nest Home em julho, lançando uma imagem do dispositivo. Parece que ele ficará entre o Nest Mini e o Google Home Max maior, com a capacidade de ficar na vertical. Também temos um boato sobre o próximo alto-falante do Google Nest Home .

O Pocket-lint planeja cobrir todos os anúncios do Google ao vivo, embora não esteja claro se haverá uma transmissão ao vivo disponível para o público assistir no dia do evento.

Escrito por Maggie Tillman.