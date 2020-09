Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Poucos dias após o lançamento oficial do Android 11 para dispositivos Pixel e outros aparelhos, o Google anunciou o que as pessoas podem esperar, em termos de atualizações de software, para dispositivos de menor potência. Em 10 de setembro, a empresa publicou uma postagem no blog detalhando o Android 11 (edição Go).

Em 2016, o Google revelou pela primeira vez sua iniciativa Android Go, explicando que esperava levar o poder do Android para todos. O Android Go é, portanto, uma versão mais leve do Android padrão. Ainda é predominantemente Android como você o conhece, mas o novo software é otimizado para smartphones com processadores de baixo desempenho, menores quantidades de memória e menos dados móveis disponíveis. Temos um guia que explica exatamente o que o software faz e por que aqui .

A versão mais recente do software Go adiciona notificações agrupadas de aplicativos de bate-papo em suas notificações, assim como o Android 11 padrão faz, bem como a capacidade de conceder aos aplicativos permissões únicas. Ah, e os aplicativos serão lançados 20% mais rápido em comparação com a edição Go do Android 10. Ele também inclui um sistema de navegação baseado em gestos.

O Google disse que o Android 11 (edição Go) já está disponível e funcionará em dispositivos com 2 GB de RAM ou menos. (Observe que a edição Go do Android 10 é para dispositivos com menos de 1,5 GB de RAM). O software provavelmente só virá carregado em novos telefones que atendam a essas especificações.

Escrito por Maggie Tillman.