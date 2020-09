O Google Pixel 4a já está disponível para encomenda no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pareceu uma eternidade, mas o Google Pixel 4a agora está disponível para pré-encomenda para aqueles no Reino Unido. O telefone foi anunciado em 3 de agosto e começou a ser vendido nos Estados Unidos, mas por causa de problemas de abastecimento, o lançamento mais amplo não foi tão rápido.

Embora as encomendas estejam abrindo hoje, o telefone não será entregue antes de 1º de outubro, então ainda haverá uma pequena espera se você decidiu que este é seu próximo telefone.

squirrel_widget_317382

E que telefone é. O Google Pixel 4a é um dos melhores telefones de sua classe. Você pode não pensar isso por sua única câmera e suas especificações, mas a experiência que ela oferece é excelente.

A câmera tem um desempenho forte e, embora não tenha muitas lentes na embalagem, ela se mantém no departamento de câmeras em comparação com muitos telefones com três ou quatro lentes, graças à fotografia computacional inteligente do Google.

O Pixel 4a é compacto, mas a tela é de ótima qualidade e tem muita potência. É um passo atrás dos dispositivos principais em termos de hardware, mas não está muito longe desses dispositivos principais em termos de experiência e velocidade que oferece ao usá-lo.

Não há 5G neste modelo - que virá no final do ano com um pouco mais de potência - mas também vai tornar o telefone mais caro.

Você pode ler tudo sobre o Google Pixel 4a em nossa análise .

Escrito por Chris Hall.