Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está lançando o Android 11 para o público, após meses de testes beta e atualizações do sistema operacional móvel. Esta é uma atualização de software over-the-air para proprietários de dispositivos Pixel do Google (Pixel 2 e mais recentes), bem como dispositivos OnePlus, Xiaomi, OPPO e Realme.

O Android 11 traz uma série de novos recursos, incluindo balões de mensagens, notificações redesenhadas, um novo menu de energia com controles de casa inteligentes, um widget de reprodução de mídia, uma janela de imagem em imagem redimensionável, gravação de tela fácil e muito mais. Você pode ler tudo sobre a atualização aqui.

Estamos muito entusiasmados com o Bubbles. Eles são como os Chat Heads do Facebook, mas são incorporados ao Android 11 e podem ser usados para qualquer aplicativo flutuando sobre o que você estiver usando. Também gostamos que agora você possa segurar o botão liga / desliga em seu telefone Android para visualizar seus cartões do Google Pay e que os controles de reprodução tenham sido movidos da bandeja de notificação para o painel de configurações rápidas.

A gravação de tela sem a necessidade de um aplicativo de terceiros também é uma adição muito bem-vinda. O Google também implementou algumas mudanças de privacidade, como a capacidade de conceder aos aplicativos acesso único ao seu microfone, câmera ou localização, de modo que cada vez que você abrir o aplicativo, as permissões serão solicitadas novamente.

Você também pode redefinir as permissões de aplicativos que não usa há algum tempo. O Android 11 também vem com uma tonelada de melhorias no perfil de trabalho, que chegam em um momento em que muitos estão trabalhando em casa. O Google disse que a atualização foi projetada para tornar o Android "mais privado e produtivo para os funcionários".

Primeiro, verifique se a atualização está disponível para você:

Abra o aplicativo Configurações do seu telefone. Perto da parte inferior, toque em Sistema> Avançado> Atualização do sistema. Veja sua "versão do Android" e "Nível do patch de segurança".

Veja como obter a atualização mais recente do Android disponível para você:

Quando você receber uma notificação sobre uma atualização, toque na ação de atualização. Ou, se você apagou acidentalmente sua notificação, siga estas etapas: Abra o aplicativo Configurações do seu telefone.

Perto da parte inferior, toque em Sistema> Avançado> Atualização do sistema.

Você verá seu status de atualização. Siga as etapas na tela.

Para obter mais informações sobre quando seu dispositivo receberá o Android 11, consulte nosso guia aqui . O Google também tem uma página de perguntas frequentes de atualização do Android aqui .

Suspeitamos que pode demorar um pouco para você obter o Android 11 se você não tiver um dos dispositivos listados acima ou se o seu dispositivo tiver mais de um ano.

Escrito por Maggie Tillman.