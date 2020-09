Vazamento de preço do Pixel 5 sugere outro telefone Google acessível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O preço do próximo Pixel 5 vazou online, sugerindo que o Google está se afastando do caro preço principal.

O vazamento sugere que o Google vai pedir 629 euros pelo telefone. Isso pode custar cerca de £ 560 ou US $ 700, muito menos do que os preços mais altos que estão sendo cobrados para os principais telefones Samsung ou Apple.

Há uma razão para isso, entretanto. Tudo se resume ao fato de que o Google não vai competir nas apostas de hardware, em vez disso, rumores de que usará o Snapdragon 765G para este telefone. Considerando que alguns 765 telefones custam £ 300, você pode argumentar que, na verdade, este é um mid-ranger caro.

A informação vem da Technik News, que não tem um grande histórico, mas teve alguns vazamentos de preços precisos no passado, de acordo com a Android Central. As conversões de preços para £ e $ devem ser feitas com cautela, pois os preços são definidos por mercado e os impostos locais geralmente significam que não são diretamente comparáveis.

O Google vai vender o Pixel 5 na experiência e depois de fazer uma análise do Pixel 4a , temos grandes esperanças para este telefone. Haverá um interesse particular na câmera, porque se ela não oferecer mais do que o Pixel 4a, será mais difícil de vender, mesmo que ofereça 5G.

Atualmente não sabemos exatamente quando esperar o lançamento dos novos telefones do Google, o melhor palpite que temos no momento é um anúncio em 30 de setembro, que se encaixaria bem com os prazos de lançamento anteriores do Google.

Escrito por Chris Hall.