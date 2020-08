Google Pixel 5 e 4a 5G aparecem em imagens reais, com mais especificações reveladas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Vazamentos em torno do Google Pixel 4a 5G e Pixel 5 realmente começaram a esquentar nos últimos dias após a confirmação do Google de que os dois dispositivos chegarão ainda este ano.

Vimos algumas renderizações do Pixel 5 , especificações vazadas sobre os dois aparelhos e, mais recentemente, mais algumas informações sobre seu hardware apareceram, junto com uma imagem da vida real dos dois dispositivos.

A imagem da vida real - que já foi removida - vem do Reddit ( via 9to5Google ) e mostra o Pixel 4a 5G e o Pixel 5. Ambos os dispositivos parecem ter uma caixa de câmera quadrada no canto superior esquerdo e um sensor físico de impressão digital. O Pixel 5 é considerado o dispositivo menor e apresenta uma parte traseira texturizada, enquanto o 4a 5G é mostrado em branco na imagem.

Junto com a imagem, o usuário do Reddit lista uma série de especificações alegadas para ambos os dispositivos. O usuário afirma que o Pixel 5 e o Pixel 4a 5G rodam no Qualcomm Snapdragon 765G - algo que já foi reivindicado antes. O Pixel 5 teria 8 GB de RAM e uma bateria de 4000mAh, enquanto o Pixel 4a 5G teria 6 GB de RAM e uma bateria de 3800mAh.

Outras especificações detalhadas com a imagem sugerem que ambos os dispositivos terão a mesma lente de câmera do Pixel 4 e ambos terão uma câmera frontal de 8 megapixels. Diz-se que o Pixel 4a 5G terá uma entrada de áudio e uma tela de 60Hz, enquanto o Pixel 5 não terá uma entrada de áudio e uma tela de 90Hz .

O Google Pixel 4a 5G e o Pixel 5 têm lançamento previsto para outubro, mas nenhum detalhe oficial do evento foi revelado ainda. Por enquanto, você pode ler todos os rumores mais recentes sobre o Pixel 4a 5G em nosso recurso de resumo , bem como todos os detalhes que sabemos até agora sobre o Pixel 5 em nosso recurso separado .

Escrito por Britta O'Boyle.