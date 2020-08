Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou recentemente o Pixel 4a e lançou ainda mais telefones que chegarão este ano, incluindo o Pixel 5 e o Pixel 4a 5G . Agora, após um vazamento de renderização na sexta-feira , detalhes sobre os próximos dispositivos Pixel foram revelados em um novo relatório.

De acordo com o Android Central , o Pixel 5 terá uma tela de 6 polegadas, enquanto o Pixel 4a 5G terá uma tela de 6,2 polegadas, tornando os dois maiores que o Pixel 4a de 5,81 polegadas que acabou de lançar. O Pixel 5, no entanto, deve ter a mesma pegada do Pixel 4a, mas com engastes menores.

Ele também pode ter uma tela OLED com uma taxa de atualização de 90Hz. No entanto, as especificações exatas da tela do Pixel 4a 5G ainda não são conhecidas.

Em termos de outras especificações, o Pixel 5 poderia incluir câmeras traseiras duplas (padrão e ultra-wide), 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e uma bateria que será maior do que a do Pixel 4, com o Android Central alegando que há rumores sobre a 3.080mAh são "totalmente falsos".

O Pixel 5 também oferece suporte para carregamento sem fio Qi de 15 W e carregamento sem fio reverso de 5 W. Não está claro se o Pixel 4a 5G terá a mesma capacidade de bateria e recursos de seu irmão principal, mas ambos poderiam ser alimentados pelo mesmo processador Qualcomm Snapdragon 765G.

O Google provavelmente lançará esses telefones em 30 de setembro. O Pixel 4a 5G deve custar US $ 499. Ainda não se sabe quanto custará o Pixel 5.

Escrito por Maggie Tillman.