As renderizações do Google Pixel 5 mostram uma câmera perfuradora na frente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com o boato, o Google Pixel 5 será lançado no final de setembro e isso significa que as especulações e os vazamentos aumentarão nas próximas semanas.

Na verdade, o próprio Google confirmou que chegará "neste outono" e com 5G para arrancar. Ele até nos deu um breve vislumbre do dispositivo ao lado do Pixel 4a 5G - também com lançamento previsto para os próximos meses.

No entanto, isso não é suficiente para alguns. O vazamento serial OnLeaks se uniu ao site indiano Pricebaba para produzir uma variedade de renderizações do Pixel 5, com base em detalhes de design que vazaram.

Se forem fiéis ao produto final, eles mostram uma câmera perfuradora superior esquerda semelhante à do Pixel 4a , além de uma unidade de câmera dupla na parte traseira.

Também haverá supostamente um acabamento brilhante na caixa traseira, além do sensor de impressão digital que conhecemos e amamos com a série.

OnLeaks afirma que a tela terá entre 5,7 e 5,8 polegadas, enquanto a bandeja do SIM se move para o canto inferior esquerdo do telefone.

Ele também forneceu um vídeo mostrando o dispositivo renderizado de todos os ângulos.

Temos que levar tudo com uma pitada de sal no momento, mas não há nada aqui que pareça fora do lugar para a marca.

Esperançosamente, descobriremos mais nas próximas semanas.

Escrito por Rik Henderson.