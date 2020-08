Datas de lançamento do Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G sugeridas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google já confirmou que vai lançar o Pixel 5 e o Pixel 4a 5G em 2020, mas não há confirmação de quando. Isso pode ter mudado graças a um vazamento no Twitter.

Jon Prosser vazou a data do Pixel 4a e agora está de volta sugerindo que a data de lançamento do Pixel 5 será 30 de setembro. Prosser passa a dizer que o Pixel 4a 5G virá em outubro, sem data precisa para esse.

O que vemos no sistema é



Pixel 5 5G (preto e verde)

Pixel 4a 5G (preto)

- 30 de setembro



Pixel 4a 5G (branco)

- Outubro - Jon Prosser (@jon_prosser) 19 de agosto de 2020

O que não está claro é se esta é a data de lançamento ou a data de disponibilidade. Não houve nenhuma palavra do Google sobre um evento para o novo lançamento, mas suspeitamos que o Google vai querer aproveitar a oportunidade para dizer algo sobre o novo dispositivo em vez de fazer tudo por meio de um comunicado à imprensa.

O Google acaba de lançar o Pixel 4a com aclamação da crítica . É um ótimo aparelho, acessível e poderoso com uma excelente câmera. O posicionamento do Pixel 5 tem sido questionado há muito tempo, com sugestões de que ele não será um dispositivo de nível principal com o hardware mais poderoso, que, em vez disso, assentará no hardware Snapdragon 765 para oferecer os serviços mais recentes a um preço mais acessível ponto de preço.

De muitas maneiras, isso faz sentido para o Google. Sundar Pichai, CEO da Alphabet, disse no passado que o hardware é irrelevante na era da IA e do aprendizado de máquina. O Google é uma empresa de big data e seu trabalho com câmeras demonstra que você obterá ótimos resultados de IA sem a necessidade de hardware excessivo de câmera. Isso está começando a se aplicar aos telefones também, com a lacuna entre a experiência nos dispositivos principais e intermediários diminuindo rapidamente.

A versão 5G do Pixel 4a está programada para outubro. Suspeitamos que esta será apenas a disponibilidade deste dispositivo, embora se ele também mudar para o Snapdragon 765, será um aparelho mais poderoso do que a versão que já foi lançada.

Tempos emocionantes pela frente para os fãs de Pixel - a questão será se o Google pode competir em preço com dispositivos como o OnePlus Nord se estiver movendo seus dispositivos para o segmento mais acessível.

