(Pocket-lint) - Depois que a Epic adicionou uma opção de compra no aplicativo que contornou os próprios sistemas de pagamento do Google e da Apple, o Fortnite foi removido das respectivas lojas .

Foi uma mudança planejada, a julgar pelo vídeo que a Epic Games colocou ao vivo nas redes sociais , junto com os processos judiciais que se seguiram, para trazer um problema crescente à tona: o monopólio da loja de aplicativos em dispositivos móveis.

O que é interessante é que o processo da Epic contra o Google contém mais do que sabíamos. Conforme destacado pelo The Verge, a Epic Games detalha acordos que foram feitos com a OnePlus e a LG para pré-carregar o aplicativo da Epic Games, o que permitiria a instalação e atualização dos jogos da Epic fora da loja Google Play.

O processo detalha que o Google disse que a OnePlus só poderia lançar o telefone com o aplicativo Epic Games no mercado indiano, ao invés de mundialmente, que era o acordo original com a OnePlus. Ele continua destacando um acordo semelhante com a LG que foi bloqueado, dizendo que o contrato do Google com a LG afirmava que a LG tinha "que bloquear o download lateral da Google Play Store este ano".

A Epic originalmente tentou oferecer Fortnite no Android por meio de seu próprio aplicativo, antes de capitular em abril de 2020 e, em vez disso, oferecê-lo por meio do Google Play. Acreditamos que os eventos descritos no processo levaram à decisão da Epic. Na época dessa mudança, a Epic Games disse :

"O Google coloca o software para download fora do Google Play em desvantagem, por meio de medidas técnicas e comerciais, como pop-ups de segurança repetitivos e assustadores para software baixado e atualizado, contratos e negociações restritivas de fabricantes e operadoras, relações públicas do Google caracterizando fontes de software de terceiros como malware e novos esforços, como o Google Play Protect, para bloquear totalmente o software obtido fora da Google Play Store. " Agora tudo faz mais sentido.

Há muito em jogo no mais recente desafio da Epic para a Apple e o Google. Embora seja divertido observar como isso está se desenrolando, há um paralelo fácil de como a Epic estabeleceu sua própria loja de jogos para PC. Fazer a mesma coisa em dispositivos móveis é mais difícil porque há uma barreira maior da Apple e do Google, que a Epic está querendo quebrar.

As restrições da Apple são muito mais rígidas - você não pode ter outra rota alternativa para obter um aplicativo no iPhone ou iPad do que através da App Store. O Android é um pouco menos restritivo, permitindo a operação de sideload e lojas de aplicativos alternativas - embora isso dificilmente seja um campo de jogo igual.

Não espere que essa batalha legal vá embora tão cedo - mas se você quiser baixar Fortnite em seu telefone Android , ainda é fácil de fazer.

