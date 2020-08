Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google provavelmente percebe que, durante um desastre natural como um terremoto, cada segundo é importante, porque está anunciando uma nova iniciativa projetada para avisar sobre terremotos e, ao mesmo tempo, transformar seu telefone em um sismômetro portátil que fará parte de um rede de dispositivos Android para detecção de terremotos.

O Google disse que deu o pontapé inicial neste esforço colaborando com o US Geological Survey e o Gabinete de Serviços de Emergência do Governador da Califórnia em um sistema de alerta de terremoto - alimentado por ShakeAlert e desenvolvido pelos principais sismólogos do país - para dispositivos Android na Califórnia. Inicialmente, o sistema usa sinais de mais de 700 sismômetros instalados em todo o estado pelo USGS, Cal OES, University of California Berkeley e California Institute of Technology.

Eventualmente, o sistema vai contar com telefones Android para fornecer notificações de alerta antecipado para pessoas em perigo em todo o mundo.

Visto que é caro instalar uma rede de sismômetro global, o Google criou o Android Earthquake Alerts System. Os usuários do Android poderão optar por transformar seu telefone em um minissismômetro e ingressar na maior rede de detecção de terremotos do mundo. É como um sistema de rastreamento COVID-19, mas para terremotos em vez de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Na verdade, o Google usará o acelerômetro do seu telefone para detectar movimento.

"Eles são sensíveis o suficiente para detectar a onda P, que é a primeira onda que sai de um terremoto e é normalmente muito menos prejudicial do que a onda S que vem depois", explicou o Google. Quando o seu dispositivo detecta movimento, ele notificará o servidor de detecção de terremotos do Google com informações de localização e, em seguida, o servidor coletará dados de origem coletiva de dispositivos próximos que optaram por aderir para determinar se um terremoto está realmente acontecendo em sua área.

Lembre-se de que a UC Berkeley criou um aplicativo de detecção de terremotos semelhante, chamado MyShake, em 2016. Mas a abordagem do Google será mais difundida.

Por enquanto, você precisará pesquisar “terremoto” ou “terremoto perto de mim” para ver se os telefones Android ao seu redor estão relatando atividades. O Google disse que seus resultados de pesquisa também devem incluir dicas de “recursos úteis e confiáveis”. Alertas de notificação de terremotos estão sendo lançados primeiro na Califórnia - já que um sistema baseado em sismômetro confiável está instalado lá - mas eles serão lançados em mais estados e regiões usando o sistema de detecção baseado em Android do Google no próximo ano.

Confira a postagem do blog do Google para mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.