Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os telefones Pixel do Google recentemente receberam alguns novos truques legais, incluindo um modo de hora de dormir e alarme do nascer do sol . Agora, esses dois recursos não são exclusivos dos telefones Pixel; eles estão disponíveis para todos os telefones Android por meio do aplicativo Google Clock. Aqui está o que você precisa saber.

Em junho de 2020, o Google introduziu o modo Hora de dormir no aplicativo Google Clock. É uma nova guia que você pode acessar para designar um horário para seu telefone escurecer e silenciar suas notificações. O modo de hora de dormir era inicialmente um recurso exclusivo do Pixel. Em agosto, o Google lançou o recurso para todos os dispositivos Android rodando 6.0 ou posterior.

Depois de ativar as configurações do Bem-estar digital do Android , abra a versão mais recente do aplicativo Google Clock. Pode levar algum tempo para que o recurso chegue ao seu telefone Android. Procure a guia do modo Hora de dormir. Lá, você pode definir quando deseja ir para começar a se preparar para dormir, bem como quando deseja acordar.

No seu telefone Android, abra o aplicativo Google Clock. Toque no modo Hora de dormir. Para definir uma hora de início, toque no relógio digital com uma lua. Mova os ponteiros do relógio para a hora de término desejada e toque em OK. Para definir uma hora de término, toque no relógio digital com um sol. Mova os ponteiros do relógio para a hora de término desejada e toque em OK. Na parte inferior do aplicativo, toque em Ativar modo de hora de dormir.

O aplicativo Bem-estar digital (em telefones compatíveis) também pode acionar o modo Hora de dormir quando você começa a carregar o telefone à noite.

Em junho de 2020, o Google introduziu um alarme Sunrise no aplicativo Google Clock. Projetado para acordá-lo mais suavemente, o Alarme do nascer do sol gradualmente ilumina sua tela e dá uma indicação visual de que sua hora de despertar está se aproximando cerca de 15 minutos antes. Você pode até personalizar a experiência adicionando sua música ou sons favoritos. O alarme do nascer do sol era inicialmente um recurso exclusivo do Pixel. Em agosto de 2020, o Google lançou o recurso para todos os dispositivos Android rodando 6.0 ou posterior.

O Google ainda não forneceu etapas de configuração. Quando tivermos o recurso, atualizaremos este guia. Mas, depois de definir o modo de hora de dormir no aplicativo Google Clock, você deve ser capaz de ajustar seus recursos, como alternar a escala de cinza em alguns telefones, ativar o alarme do nascer do sol e definir uma rotina do Assistente para ativar de manhã.

Escrito por Maggie Tillman.