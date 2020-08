O que é Google Nearby Share e como faço para usá-lo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nearby Share do Google é uma forma de os usuários do Android compartilharem conteúdo rapidamente entre os dispositivos, semelhante ao que a Apple oferece com o AirDrop para usuários do iOS.

O recurso Nearby Share permite o compartilhamento fácil e confiável entre milhares de modelos de telefones Android e funciona online e offline.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Nearby Share do Google, incluindo como ele funciona, com quais dispositivos funciona e como usá-lo.

O Google Nearby Share permite que os usuários do Android compartilhem instantaneamente arquivos, links, fotos e muito mais com usuários do Android nas proximidades, enquanto protege sua privacidade.

Em vez de ter que abrir aplicativos individuais, como Mensagens, WhatsApp ou Gmail, encontre o arquivo que deseja compartilhar e anexe-o, o Nearby Share permite que você compartilhe conteúdo com apenas alguns toques.

Uma lista de dispositivos aparecerá nas proximidades ao usar o recurso de compartilhamento nas proximidades, com o qual você pode compartilhar conteúdo. Quando você toca no destinatário, eles são notificados com a opção de aceitar ou recusar o arquivo que você está compartilhando.

O Nearby Share do Google escolherá automaticamente o melhor protocolo para compartilhamento rápido e fácil usando Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC ou WiFi ponto a ponto. Isso significa que você pode usar o Nearby Share mesmo quando estiver completamente offline.

Para usar o Nearby Share, você precisa verificar se o recurso está ativado. Requer Android 6.0+ e você precisa ligar o Bluetooth e a localização em seu dispositivo Android.

Em seguida, você precisará acessar o aplicativo Configurações em seu dispositivo Android> Toque em Google> Conexões de dispositivo> Compartilhamento próximo> Ligar. Para desativar o Compartilhamento por perto, toque em Configurações e desative o Compartilhamento por perto.

Quando você estiver pronto para compartilhar um arquivo, foto, página da web ou qualquer outra coisa que você queira compartilhar, abra o arquivo e toque no ícone de compartilhamento. Em seguida, você precisará selecionar Perto.

Segure o telefone próximo ao dispositivo com o qual deseja compartilhar e em "Procurando dispositivos próximos", toque no contato e em Enviar. Uma mensagem aparecerá dizendo "Enviando", uma vez que "Enviado" aparecer, você pode tocar em fechar.

Quando quiser receber um arquivo, uma foto ou outro conteúdo do telefone de alguém, você precisará pedir que siga as etapas acima.

Quando eles clicam em enviar o conteúdo que estão compartilhando, você receberá uma notificação de que alguém está compartilhando conteúdo com você.

Para tornar seu dispositivo visível, toque na notificação, caso ainda não o tenha feito. Se você for solicitado a ativar o Nearby Share, Bluetooth ou Local, toque em Ativar. Para obter o conteúdo, basta tocar em Aceitar.

O Google diz que o Nearby Share foi desenvolvido com privacidade em seu núcleo, permitindo que os usuários do Android enviem e recebam arquivos sem compartilhar informações de contato. Os usuários podem enviar e receber anonimamente e você pode ajustar suas configurações de privacidade e quem pode vê-lo nas Configurações rápidas do telefone.

Abra o aplicativo Configurações do telefone> Toque em Google> Conexões do dispositivo> Compartilhamento de proximidade> Visibilidade do dispositivo.

É possível escolher entre "Todos os contatos", "Alguns contatos" e "Oculto" no que diz respeito à sua visibilidade no Nearby Share.

Selecionar "Todos os contatos" significa que seu dispositivo ficará visível para seus contatos enquanto sua tela estiver ligada e desbloqueada. Se você selecionar "Alguns contatos", verá uma lista dos contatos próximos a você que têm o Compartilhamento próximo aberto e optaram por ficar visíveis. Em seguida, você precisará alternar os contatos na lista que deseja que possam vê-lo ao compartilhar um arquivo.

Para que os contatos apareçam na lista Compartilhamento nas proximidades, você precisará adicionar seus endereços de e-mail associados à Conta do Google às suas informações de contato.

Se você selecionar "Oculto", seu dispositivo só ficará visível enquanto o Compartilhamento de proximidade estiver aberto.

O Nearby Share do Google começou a ser lançado em telefones Android 6.0+ a partir de 4 de agosto de 2020. Selecione o Google Pixel e os dispositivos Samsung serão os primeiros smartphones a receber o Nearby Share, mas mais dispositivos terão o recurso nas próximas semanas.

O recurso Nearby Share também chegará aos Chromebooks nos "próximos meses".

Se você estiver tendo problemas com o recurso Nearby Share, tente o seguinte:

Verifique se o Bluetooth está ativado em ambos os telefones

Verifique se a localização está ativada para ambos os telefones

Aproxime os dispositivos, a uma distância de 300 mm (1 pé) um do outro

Ligue e desligue o modo avião

Desligue seu telefone e ligue-o novamente

Espere até que ninguém mais esteja compartilhando conteúdo com o outro telefone

Escrito por Britta O'Boyle.