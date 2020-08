Google pré-anuncia dois telefones 5G para outubro - Pixel 5 e Pixel 4a 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Além de anunciar o Pixel 4a , o Google acaba de anunciar mais dois dispositivos na faixa Pixel - o Pixel 4a (5G) a partir de US $ 499, e o Pixel 5, que também será um aparelho 5G.

Ambos farão uma estréia completa em outubro.

O Google diz que os próximos Pixel 4a (5G) e Pixel 5 estarão disponíveis nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Japão, Taiwan e Austrália. O Pixel 4a 5G carrega um prêmio de preço significativo sobre o padrão 4a, mas acredita-se que ele tenha internos mais poderosos.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o Pixel 4a 5G até agora . E se você quiser saber sobre o Pixel 5 ainda mais emocionante, verifique os últimos rumores do Pixel 5 .

O gigante das pesquisas acrescenta que "nos próximos meses, compartilharemos mais sobre esses dispositivos e nossa abordagem ao 5G", que é uma maneira interessante de colocá-lo. O Google está claramente comprometido com o 5G há algum tempo, já que sua rede Google Fi nos EUA já o suporta.

O já anunciado Pixel 349a, por US $ 349 / £ 349, é um telefone 4G e não há modelo XL desta vez. Para mais detalhes sobre esse telefone, consulte a história principal do Pixel 4a , bem como a revisão completa do Pixel 4a .

No final, os dispositivos de outubro não serão lançados muito depois do padrão 4a no Reino Unido - as pré-encomendas não abrem até 10 de setembro com disponibilidade a partir de 1 de outubro no Reino Unido. Sim, realmente.

No entanto, ele já está disponível para pré-venda nos EUA e estará à venda a partir de 20 de agosto.

