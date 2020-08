Vazamento do Google Pixel 4a 5G e Pixel 5 5G, que começa em US $ 499

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que o Google revele seu Pixel 4a em algum momento hoje - 3 de agosto -, mas não há rumores de que o dispositivo seja capaz de 5G . Um vazamento recente sugeriu a entrada de um modelo 5G.

Ishan Agarwal - que tem um histórico decente com vazamentos - compartilhou uma imagem no Twitter, alegando apresentar o Pixel 4a 5G e o Pixel 5 5G.

Eu cometi um erro de digitação. Eu sinto Muito. O telefone de metal escovado e menor é o Pixel 5 5G, à esquerda. O da direita é o Pixel 4a 5G, que é maior com um botão de energia colorido. https://t.co/KcJfHB0Ptf - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 2 de agosto de 2020

A Agarwal obteve as informações de outro usuário do Twitter - @SamsungBloat - e afirma que o Pixel 4a 5G com corpo de policarbonato e botão de energia colorido será maior que o Pixel 5 5G e seu corpo de metal escovado.

A imagem não revela muito - além da diferença de tamanho e acabamento -, mas a Agarwal também menciona o preço no segmento. Ele afirma que o Pixel 4a 5G - mostrado à direita na imagem - terá um preço de US $ 499, cerca de US $ 150 a mais do que ele afirma que o Pixel 4a deve ser anunciado.

O Pixel 4a contará com o processador Qualcomm Snapdragon 730G, 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM. Diz-se que mede 144 x 69,4 x 8,2 mm, pesa 143g e possui uma tela FHD + de 5,81 polegadas com uma câmera frontal .

Diz-se que a capacidade da bateria é de 3140 mAh e há uma única câmera traseira e uma única câmera frontal. Você pode ler todos os rumores mais recentes que cercam o Pixel 4a em nosso recurso separado, ou confira como ele é comparado ao Pixel 3a .

Escrito por Britta O'Boyle.