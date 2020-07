Google finalmente anunciará o Pixel 4a em 3 de agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo smartphone com orçamento limitado do Google, o Pixel 4a , deveria ser anunciado meses atrás. Com poucas palavras sobre quando ou se algum dia se materializaria, você pode ter começado a saber se o produto foi arquivado. Não se preocupe - o Google provocou quando finalmente revelará o Pixel 4a.

A loja on-line da empresa agora diz aos visitantes que "o Google - exatamente o que você estava esperando por telefone" será revelado em 3 de agosto. Você não poderá acessar a mensagem completa até tocar nas caixas e combinar as cores com o logotipo do Google (azul, vermelho, amarelo, azul, verde e vermelho). O Google compartilhou mensagens e imagens semelhantes nas mídias sociais, incluindo a conta Made by Google Twitter , o que sugere que um novo telefone está no horizonte.

Existem várias referências à tela, ao furador e às câmeras do Pixel 4a nos materiais promocionais do Google. Por exemplo, o texto "lorem ipsum" na página da Google Store possui palavras como "lowlightena", "bokehus" e "megapixelum". É basicamente como um quebra-cabeça não tão sutil para estimular o apetite dos fãs.

O Pixel 4a deve seguir o Pixel 3a do ano passado. Em maio, o Google cancelou sua conferência de desenvolvedores de E / S, quando deveria anunciar o Pixel 4a. O dispositivo continuou vazando desde então, no entanto, com os últimos relatórios sugerindo que ele contará com uma tela OLED de 5,8 polegadas, o chipset 730 da Qualcomm, 6 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e uma câmera de 12 megapixels. Você pode ver nosso resumo completo de todos os vazamentos e rumores do Pixel 4a aqui .

Escrito por Maggie Tillman.