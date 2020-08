Comparação de câmeras OnePlus Nord vs Pixel 4a: Qual é a melhor?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muito pouca diferença de preço entre o OnePlus Nord e o Pixel 4a , mas há uma grande diferença nas especificações. É difícil não ver o OnePlus Nord como oferecendo uma melhor relação custo / benefício, devido à tela maior, ao aumento da RAM e ao hardware Snapdragon mais novo e mais poderoso.

Mas o OnePlus também inclui mais câmeras - há quatro na parte traseira e duas na frente. Isso é um exagero ou o OnePlus Nord oferece uma experiência melhor do que a oferta intermediária do Google?

O Pixel 4a é uma abordagem mais simples, com uma única câmera na parte traseira e uma única câmera na frente. Então, qual desses dois telefones é o melhor? Nós os colocamos frente a frente para descobrir.

OnePlus Nord: Principal: 48MP, f / 1.75, OIS, 0.8µm pixels Ultra amplo (119 graus): 8MP, f / 2.25 Macro: 2MP, f / 2.4 Profundidade: 5MP, f / 2.4 Selfie: Dual 32MP, f / 2.45; 8MP f / 2.45 ultra grande angular

Pixel 4a: Principal: 12.2MP, f / 1.7, OIS, 1.4µm pixels Selfie: 8MP, f / 2.0



No OnePlus Nord, você pode acessar o modo de 48 megapixels com um toque no botão, com orientações na tela informando que o modo de 48MP é melhor para capturar detalhes em condições de luminosidade, os 12MP são melhores para a faixa dinâmica.

Na realidade, não há uma grande diferença na aparência visual desses modos de foto quando vistos em um telefone ou em uma tela maior, ambos têm cores semelhantes quando usados em condições normais de luz do dia. A foto de 48 megapixels obviamente permite um corte mais próximo com alguns detalhes preservados, se é algo que você deseja fazer.

FOTO DE ONEPLUS NORD 12MP

Voltando ao Pixel 4a, esta é uma câmera principal familiar, porque o Google trabalha nessa câmera e no software por trás dela há vários anos.

Frente a frente, o Pixel 4a produz cores mais naturais ao fotografar com boa luz do que a câmera de 48 megapixels do OnePlus Nord. Em alguns casos, parece que a correção de cores do OnePlus está aumentando os verdes, o que pode reduzir alguns dos amarelos nessa cena.

Em alguns casos, isso pode levar a uma redução de tons de amarelo em uma imagem - por exemplo, plantas amareladas são reproduzidas em verde. Isso pode fazer a cena parecer um pouco mais exuberante, mas também é menos precisa em alguns lugares. Na galeria abaixo, as árvores no centro têm uma coloração amarela que desapareceu completamente na foto do OnePlus. Você também notará que o branco da rosa está perdido, os detalhes nas flores detalhadas de lavanda estão perdidos devido à maneira como o Nord aumenta as imagens.

GOOGLE PIXEL 4A

O resultado é que, em muitas fotos tiradas com boa luz, o Pixel 4a é o mais natural com um melhor equilíbrio de cores. Mas é apenas uma coisa muito pequena - e alguns podem achar que as imagens mais frias do OnePlus parecem melhores do que as das imagens Pixel um pouco mais quentes. Ambos produzem imagens realmente fortes da câmera principal, mas não há nenhuma vantagem real oferecida pela câmera de 48 megapixels da OnePlus.

Nenhum desses telefones oferece uma lente telefoto dedicada; portanto, todo o zoom é feito digitalmente.

Voltando à questão do que você pode fazer com esse sensor de 48 megapixels, queríamos obter mais detalhes. Comparado a uma imagem de zoom digital equivalente da câmera de 12 megapixels do Pixel - que julgamos ter cerca de zoom 4x -, podemos ver (além do equilíbrio de cores) que o Pixel realmente preserva muitos detalhes de qualquer maneira.

ZOOM DIGITAL 4X DE PIXEL 4A

Você pode obter detalhes através das janelas do Pixel que o OnePlus Nord perde. Isso meio que nega o argumento de um sensor de maior resolução para o corte de zoom. Dizemos há muito tempo que os megapixels por si só não produzem fotos melhores e, neste exemplo, o uso do zoom digital fornece um resultado equivalente, se não melhor.

Na realidade, as pessoas vão beliscar da câmera principal para acessar o zoom. O Pixel 4a oferece zoom digital de 7x (uma figura muito aleatória), enquanto o OnePlus Nord oferece zoom digital de até 10x. Ao definir o zoom 7x, você pode fazer uma comparação - note que todos são portáteis, portanto, contamos com a própria tecnologia de estabilização do telefone para manter essas imagens nítidas - e ambos oferecem estabilização óptica e "eletrônica" na câmera principal.

Os resultados variam. Em intervalos mais curtos, o Pixel 4a faz um trabalho melhor. A foto das maçãs mostra o Nord parecendo uma pintura, provavelmente por causa do excesso de nitidez, enquanto o Pixel consegue parecer natural, porque é mais suave.

ZOOM DIGITAL GOOGLE PIXEL 4A 7X

No entanto, ampliando o zoom no telhado - uma foto complicada por causa do alto contraste, o Pixel iluminou a imagem e suavizou, deixando o OnePlus com o melhor resultado, porque a nitidez combina com as linhas duras.

Em uma variedade de fotos de teste, encontramos alguns casos em que o Pixel é melhor, outros em que o OnePlus é melhor. Na realidade, é realmente nivelado no zoom digital em geral, mas nenhum deles pode competir com o zoom óptico de qualidade mais alta em telefones mais caros, porque em intervalos mais longos, os detalhes ficam muito mais piegas.

Pouca luz costumava ser um verdadeiro desafio para smartphones. O Google foi um dos primeiros a impulsionar o Night Sight como uma solução, levando à adoção principal dessas tecnologias. Mas nem sempre é sobre fotografar no escuro, às vezes é apenas fotografar em ambientes fechados.

O Pixel 4a tem uma força real aqui, superando o OnePlus Nord em praticamente todas as áreas. A maior parte disso se resume à maneira como as câmeras respondem, com o OnePlus rapidamente aumentando o ISO. No primeiro conjunto de imagens abaixo, o OnePlus elevou o ISO para 400, enquanto o Pixel 4a permanece em ISO 60.

GOOGLE PIXEL 4A ISO 60

O resultado é uma perda de detalhes para o Nord. Isso ocorre em outras áreas, nas quais o uso de ISO alto significa menos detalhes, perda de cor e falta de contraste. Isso é comum em várias situações. Em quase todos os cenários, o Pixel é a melhor câmera com pouca luz.

Ambos os telefones oferecem exposições mais longas com pouca luz. O Google sugere Night Sight ao detectar uma cena escura, solicitando que você a envolva manualmente. O OnePlus oferece o Nightscape que é um sistema semelhante, mas também oferece exposições longas (até 30 segundos) através do modo Pro. Nas amostras abaixo, temos uma foto com pouca luz em direção à lua nos respectivos modos noturnos. Novamente, o OnePlus eleva o ISO muito mais alto, mas você pode ver um pouco mais.

VISãO NOTURNA DO GOOGLE PIXEL 4A

O Google Pixel também oferece o modo Astrofotografia. É um truque, mas é ativado automaticamente no modo Night Sight quando a câmera está totalmente estável - ela precisa de suporte, você não pode usá-la no computador de mão e leva cerca de 4 minutos para tirar fotos das estrelas . Há uma amostra acima, embora as nuvens obcecem um pouco. O melhor que o OnePlus pode fazer é a exposição de 30 segundos que realmente não compete neste teste - essas duas fotos foram tiradas usando um tripé.

O desfoque de fundo - para fotos em bokeh ou retrato - agora é comum em smartphones. O Pixel 4a pretende usar seus "pixels duplos" no sensor para detectar profundidade, enquanto o OnePlus Nord lança um sensor extra na parte de trás do telefone.

Na verdade, os dois telefones são ótimos para produzir esse efeito de desfoque de fundo e permitem aplicar nas câmeras frontal e traseira e usá-los em pessoas ou objetos. Alguns telefones lutam para aplicar o efeito quando não encontram um rosto, mas isso não é um problema para o Nord ou o Pixel.

O Pixel aparece quando você alterna para o modo retrato, para obter uma visualização projetada para um retrato de uma única pessoa. Ao alternar para o modo retrato no Nord, você tem uma visão mais ampla, embora tenha a opção de um retrato amplo (para grupos) ou retrato de uma pessoa que corta para a mesma visão geral do Pixel. Uma abordagem um pouco diferente, mas se você quiser um retrato de grupo no Pixel, precisará dar alguns passos para trás.

GOOGLE PIXEL 4A

O Pixel usa um efeito de desfoque de fundo mais forte, mas isso pode ser editado no Google Fotos para aumentar ou diminuir o zoom. Na verdade, você pode aplicar o efeito a qualquer foto da sua coleção, fotografada ou não, porque está usando os algoritmos do Google para separar o primeiro e o segundo plano - mas esse recurso está disponível apenas na versão Pixel do Google Fotos.

O Nord oferece apenas um nível de desfoque ligeiramente mais leve - mas é um bom resultado geral. Ambos oferecem excelente detecção de borda, embora essa não seja uma ciência exata - quando dá errado, é óbvio e, como o Pixel usa um efeito de desfoque mais forte, ele se destaca mais. Suspeitamos que é por isso que o OnePlus usa um toque mais leve.

Obviamente, quando o Pixel dá errado, você tem a imagem original (sem desfoque) e a opção de editar o nível de desfoque de qualquer maneira, tornando-o um pouco mais flexível.

A ultralarga é uma das nossas opções favoritas, porque é muito fácil obter drama expansivo em paisagens com aquele aspecto esticado característico que os ângulos amplos oferecem.

É uma vitória fácil aqui para o OnePlus, porque é um toque para conhecer a bondade ultra-ampla. Também é uma lente decente, com um pouco de desfoque nas bordas, mas certamente não é o pior exemplo de câmera ultra-larga que já vimos.

ONEPLUS NORD ULTRA-AMPLO

Mas não é tão simples assim. Os proprietários de pixels saberão que o Google oferece há muito tempo uma opção ultra ampla através das Photo Spheres - além de oferecer panoramas do tamanho que você deseja, o que tentamos fazer acima.

Em termos de facilidade de uso, o OnePlus certamente tem a melhor abordagem, mas se estamos falando de criatividade, as Photo Spheres oferecem oportunidades além do que uma lente ultra grande-angular oferece - porque você pode aumentar a imagem que desejar - expandindo-se para 360 graus, se você quiser, a esfera completa.

O que as Photo Spheres não podem fazer é fechar detalhes. Coloque um assunto próximo no centro da Photo Sphere e ele não tem idéia de como unir essa cena, enquanto uma câmera ultralarga não tem problema

O OnePlus Nord possui uma câmera macro. De repente, a macro pulou na parte de trás dos telefones sem que ninguém realmente pedisse. Normalmente - como é o caso aqui - é uma câmera barata de 2 megapixels com foco fixo com uma pequena abertura, tornando-a tão inútil quanto em outras situações que não sejam condições de muita luz.

Na realidade, não podemos deixar de sentir que está aqui apenas para que o OnePlus possa reivindicar uma câmera quádrupla. Claro, permite que você aproxime a câmera de algo, mas a foto resultante raramente é boa. Você obterá melhores resultados com o zoom digital.

Lembre-se de que não vale o espaço que ocupa na parte de trás do telefone.

Há duas câmeras selfie na frente do OnePlus Nord, novamente com o OnePlus perseguindo os pixels. É um sensor de 32 megapixels, mas as imagens que você obtém são ... na verdade 32 megapixels. Não há combinação de pixels aqui - é apenas um arquivo enorme de 6 MB, onde a câmera de 8 megapixels do Pixel 4a oferece um arquivo de 1,6 MB.

A câmera selfie do Nord tenta equilibrar as imagens, geralmente iluminando um rosto na sombra, mas pode dar um resultado agradável, mais focado na pessoa

Os telefones Pixel por algum tempo costumam dar selfies um pouco mais graves, com contraste mais alto, o que pode torná-los um pouco mais sombrios - e isso é verdade no Pixel 4a, onde os resultados da câmera selfie são um pouco mais sombrios - quase muito escuros .

GOOGLE PIXEL 4A SELFIE

À luz da luz, é essencialmente uma questão de gosto e é difícil reclamar de qualquer uma delas - exceto que não vemos nenhuma vantagem na alta resolução do OnePlus. Não é que você queira cortar na sua cara, não é?

Mas quando a luz cai ou as coisas ficam complicadas, o OnePlus Nord tropeça. Esse clareamento do rosto quando você entra em casa tende a levar a uma aparência desbotada.

É aqui que o Pixel realmente funciona bem, porque o processamento do software é muito melhor - e é realmente perceptível no recurso HDR Live do Pixel. Isso mostra no aplicativo da câmera como será sua foto, em vez de mostrar uma bagunça estourada. Com pouca luz, o Pixel fornece imagens muito acima da qualidade do Nord.

SELFIE INTERNA COM RETROILUMINAçãO DO GOOGLE PIXEL 4A

Então você vem para a câmera selfie ultra-larga. Claro, o Pixel 3 foi um dos primeiros a fazer isso e foi bom (mas esse nível foi enorme). Desde 2018, queixamos-se de câmeras duplas na tela antes - o Samsung Galaxy S10 5G, por exemplo - e, novamente, não vemos que vale a pena incluir nesta lesma do Nord.

Mas você não pode obter selfies mais amplas no Pixel. Claro, eles são de baixa qualidade no Nord e realmente não parecem muito bons, mas se é isso que você quer, é o que você recebe. O que realmente não entendemos é por que o OnePlus não usou essa câmera de alta resolução com uma lente ultra-larga e depois recortou para obter a visão normal?

As câmeras dos smartphones em 2020 estão carregadas de potencial e já passamos dos dias em que temos uma câmera ruim no telefone. Qualquer que seja o telefone que você escolher, você obterá resultados incríveis. O importante é que não estamos falando de um carro-chefe de £ 1000, estamos falando de dispositivos de gama média que são quase tão bons quanto aqueles telefones caros.

Ambas as câmeras principais podem dar ótimos resultados. Eles são rápidos e fáceis de usar, mas é difícil não chamar OnePlus para carregamento de especificações - as resoluções mais altas não acrescentam nada de útil e argumentamos que você também pode obter resultados sem sensores de profundidade. Se você vai usar esse sensor macro de baixa qualidade, terá um gosto pessoal.

Não há como negar, no entanto, que a câmera de grande angular é uma adição útil. O Google realmente poderia entrar nesse mercado, porque é uma solução instantânea. Sim, o Photo Sphere é inteligente, mas agora muitas pessoas realmente usarão esse recurso?

No geral, sentimos que o Pixel 4a é o melhor desempenho da câmera principal e isso reforça o argumento da simplicidade. O desempenho com pouca luz é melhor nas câmeras frontal e traseira e achamos que o equilíbrio de cores e o processamento HDR também são melhores.

Mas, igualmente, em um mercado competitivo, podemos ver por que o OnePlus carregou seu telefone com câmeras. O que o Pixel 4a poderia ser acusado é de não se vender nesse espaço competitivo. Acreditamos que a abordagem de câmera do Google é melhor, mas convencer os clientes a comprar menos câmeras é uma questão separada.

Escrito por Chris Hall.