Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das grandes fontes de informações futuras sobre dispositivos é dos aplicativos que os apoiarão - e surgiu que uma nova versão do Google Camera, versão 7.5, contém detalhes sobre futuros dispositivos Pixel, além de recursos futuros.

As informações vêm de uma lista detalhada do código, para ver o que está por trás da superfície do aplicativo e há algumas informações interessantes sobre os futuros dispositivos Pixel. Refere-se ao Pixel 5 e ao Pixel 4a 5G .

O que isso sugere é que não haverá Pixel 5 XL este ano, mas a existência de uma versão 5G do Pixel 4a elevou sua cabeça novamente, potencialmente o modelo que se pensa estar rodando no Snapdragon 765.

Embora o Pixel 5 tenha tido alguns vazamentos, até agora vimos uma enxurrada de informações sobre o Pixel 4a que se estende há meses, ainda sem confirmação de quando esse telefone poderá ser lançado. O vazamento mais recente sugere 3 de agosto, mas não há verificação.

Quanto à versão 5G, embora já tenha sido mencionada anteriormente, pouco foi dito em comparação à versão 4G do telefone. Com tanta dúvida em torno desses dispositivos, teremos que esperar e ver o que acontece.

O aplicativo também sugere futuros recursos de câmera que vêm com os telefones do Google. É provável que eles sejam introduzidos no Pixel 5 e enviados a todos os dispositivos Pixel por meio de uma atualização do aplicativo Câmera.

Destacado é um recurso denominado Lasanha, que, segundo o 9to5Google, é um efeito de desfoque de movimento. Pouco se sabe sobre o que ele pode fazer, mas, considerando o codinome, adivinhamos que ele usará muitas camadas de imagem para alcançar seus resultados.

Também parece que o Google pode estar trazendo zoom de áudio ao vídeo, para ajudá-lo a obter um áudio mais preciso, além de adicionar um compartilhamento rápido ao vídeo - algo que já existe ao tirar fotos.

Por fim, o Google pode estar adicionando ajustes de flash à câmera. Muitas pessoas agora não usam o flash, mas poder diminuir a intensidade dará às pessoas um pouco mais de controle ao tirar fotos.

Escrito por Chris Hall.