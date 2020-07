Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google supostamente quer que a Samsung faça um trabalho melhor na promoção de serviços e produtos do Google, incluindo empurrar o Google Assistant sobre o Bixby. Atualmente, está negociando um acordo que daria mais destaque aos smartphones da Samsung, de acordo com a Bloomberg.

A Bloomberg tem um histórico sólido quando se trata de revelar informações detalhadas sobre o Vale do Silício e os negócios por trás de algumas das maiores empresas de tecnologia. Alega que o Google quer firmar um acordo em que a Samsung "promova o assistente digital do Google e a Play Store" em dispositivos Samsung. Citando detalhes "de uma pessoa informada sobre o assunto", a Bloomberg disse que esse acordo forneceria ao Google "acesso diário mais valioso" aos usuários da Samsung.

No entanto, como conseqüência, os serviços e produtos da Samsung - incluindo o assistente digital Bixby - seriam "menos integrados" em telefones Samsung, como as séries Galaxy S e Note. Supostamente, uma queda na demanda de dispositivos móveis durante a pandemia faz com que a Samsung explore essa oportunidade como uma nova fonte de receita.

Para ser claro, a Samsung é a maior companhia telefônica do mundo. Seus telefones rodam o sistema operacional Android do Google, com seu próprio software sendo executado no topo.

A Samsung concordou em reduzir sua chamada "sobreposição" em 2014. Mas os telefones Samsung ainda não executam o Android puro. Eles são carregados com os serviços da Samsung - incluindo Bixby e Galaxy App Store - embora os serviços do Google e a Google Play Store ainda estejam disponíveis nos telefones da Samsung.

Suspeitamos que o Google não esteja satisfeito com isso e queira fazer um novo acordo. Então, um telefone Samsung Android puro está no horizonte? Não é tão rápido - é muito cedo para dizer.

Escrito por Maggie Tillman.